Ünlü isimlerden şehit olan polislerimiz için taziye mesajları! 'Milletimizin başı sağ olsun'

Yalova'da DAEŞ'e operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 polis şehit oldu. Sekiz polis ile bir bekçinin de yaralandığı saldırıya ünlü isimlerden art arda tepkiler geldi.

MUSTAFA SANDAL

Yalova’da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı dilerim.

Vatan hainleriyle girdikleri çatışmada şehit olan kahraman polislerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Geride kalan ailelerine sonsuz sabırlar dilerim.

Başımız sağ olsun...

YAVUZ SEÇKİN

Şehit kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum.



ALİŞAN

Milletimizin başı sağ olsun.

MEHMET BOZDAĞ

Yalova’da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen üç polisimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.

Yaralı güvenlik güçlerimize acil şifalar temenni ediyorum.

Kahraman polislerimizin ruhları şâd, makamları âli olsun.

Milletimizin başı sağ olsun.