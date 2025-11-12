×
Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları... 'Milletimizin başı sağ olsun'

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Gürcistan#Azerbaycan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 11:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Yüreklere ateş düşüren kazada şehit olan kahraman askerlerimiz için ünlü isimler, sosyal medyada peş peşe başsağlığı mesajları paylaştı.

Blok3 önümüzdeki 3 gün boyunca gerçekleşmesi beklenen tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.

BLOK3 olarak önümüzdeki konserlerimizi ileri bir tarihe erteliyoruz:
12 Kasım – Zonguldak
13 Kasım – Kastamonu
14 Kasım – Sinop

Başımız sağ olsun.

DEMET ÖZDEMİR

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Milletimizin başı sağ olsun.

ACUN ILICALI

Askeri kargo uçağımızın Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı dilerim.

OZAN AKBABA

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı dileriz.

HADİSE

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Milletimizin başı sağ olsun.

ALİŞAN

Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağımızda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

DEMET AKALIN

Gürcistan-Azerbaycan sınırında C130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Milletimizin başı sağ olsun.

