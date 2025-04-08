Ünlü isimlerden büyük usta Ahmet Levendoğlu'na veda! 'Tüm öğrencilerin sana hayrandı'

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Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için bugün AKM Tiyatro Salonu’nda tören düzenlendi.

Törene ailesi, dostları, öğrencileri ve sevenlerinin yanı sıra oyuncu Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

Törende oğlu Emin Levendoğlu ile sanatçının yakın dostları ve öğrencileri söz alarak Ahmet Levendoğlu’nu anlattı. Konuşmalar sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Ünlü isimlere hocalık yapan Levendoğlu törende öğrencileri tarafından anıldı.

'NASIL HARİKA BİR EĞİTMEN OLDUĞUNU DAHA İLK GÜNLERDE GÖSTERDİN HEPİMİZE'

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Törende, Levendoğlu’nun öğrencisi, meslektaşı ve dostu olan oyuncu Zuhal Olcay bir konuşma yaptı. Olcay, "Hocam, meslektaşım, yol arkadaşım Ahmet Levendoğlu, bugün burada seni sevenler, evlatların, öğrencilerin, meslektaşların seni sonsuzluğa uğurlamak için toplandık. Yurt dışından dönüp bize, ilk öğrencilerine hocalık yapmaya başladığın o ilk yılı hatırlıyorum. Pardon, düzeltiyorum, anımsıyorum… O kelimeyi kullanmamı isterdin. O zamanlar henüz 26-27 yaşlarında olmalıydın, genceciktin. Nasıl harika bir eğitmen olduğunu daha ilk günlerde gösterdin hepimize. Değerli, çok değerli hocam Ahmet… Sana çok teşekkür ederim hayatıma dokunduğun, bana kattıkların ve böyle sağlam bir karakterle, değerli bir tiyatro insanıyla yol arkadaşı olmama izin verdiğin için. Seni çok seviyorum. Huzurla uyu" dedi.

Oyuncu Haluk Bilginer ise, "Türkiye için çok önemli bir değer kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun, iyi ki yaşamış" diye konuştu

Selçuk Yöntem ise, "Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, aralarında Oktay Kaynarca’nın da bulunduğu sanat dünyasından pek çok isim, Ahmet Levendoğlu’nun tabutunu omzunda taşındı. Usta sanatçı, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Ahmet Levendoğlu kimdir?

İstanbul'da 1945'te dünyaya gelen Ahmet Levendoğlu'nun babası Tarık Levendoğlu, Devlet Tiyatrolarına kaynak yetiştiren Tatbikat Sahnesi'nin dekor kostüm öğretmeni ve teknik müdürüydü.

Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İngiltere'de Krallık Tiyatro Sanatı Akademisinde gördüğü tiyatro öğrenimini 1969'da tamamlayarak Exeter Northcott Theatre'da bir sezon oyunculuk yapan Levendoğlu, 1971-1976 arasında Ankara, 1978-1980 yıllarında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

Kuruluş döneminde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun müdür yardımcılığını üstlenen oyuncu, 1971'den itibaren tiyatroda öğretmenlik yaptı.

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Ankara Devlet Konservatuarı, İstanbul Devlet Konservatuarı, Boğaziçi Üniversitesi ve Akademi İstanbul gibi kurumlarda ders veren Levendoğlu, "Kırık Hayatlar", "Ateşten Günler" adlı televizyon dizilerinde, "Young Indiana Jones" adlı Amerikan dizisinde, "Baharın Bittiği Yer" ve "Yaz Yağmuru" filmlerinde oyunculuk yaptı.