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Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları

Güncelleme Tarihi:

#10 Kasım#Atatürk#Mustafa Kemal Atatürk
Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürkü anma mesajları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2024 11:30

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 86. yılında anılıyor... Sahne, sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri sosyal medya hesaplarında art arda 10 Kasım paylaşımları yaptı...

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ZUHAL TOPAL

Atam! Bu vatan için yaptıklarını unutmayacağız; Cumhuriyet ışığın yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, yüreğimizde ki sevgin hiç bitmeyecek… Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86.Yılında; saygı, minnet, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz.

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürkü anma mesajları

MEHMET YALÇINKAYA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ü Ölümünün 86.yılında Saygı minnet ve özlem ile anıyoruz.

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürkü anma mesajları



TARKAN

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."

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Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürkü anma mesajları

BİRCE AKALAY

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürkü anma mesajları

TÜRKAN ŞORAY

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."

Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürkü anma mesajları

 

 

 

 

 

 

 

 

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#10 Kasım#Atatürk#Mustafa Kemal Atatürk

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