Ünlü isimlerden 10 Kasım Atatürk'ü anma mesajları

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ZUHAL TOPAL

Atam! Bu vatan için yaptıklarını unutmayacağız; Cumhuriyet ışığın yolumuzu aydınlatmaya devam edecek, yüreğimizde ki sevgin hiç bitmeyecek… Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 86.Yılında; saygı, minnet, rahmet ve büyük bir özlemle anıyoruz.

MEHMET YALÇINKAYA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘ü Ölümünün 86.yılında Saygı minnet ve özlem ile anıyoruz.

"Bu ulus için yaptıklarıyla, eşsiz vizyonuyla, ülkemize en büyük mirası olan Cumhuriyet’le hala yolumuza ışık tutan, bizde sevgisi her gün büyüyen, değerini bu zamanlarda daha çok anladığımız Ata'mızı saygı ve minnetle anıyorum."

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BİRCE AKALAY

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

TÜRKAN ŞORAY

"Canım Ata'm, sen kalplerimizde yaşıyorsun. Bize emanet ettiğin Cumhuriyet ve devrimlerinle, sonsuza kadar da yaşayacaksın."