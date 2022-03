Ünlü isimler yerli Oscar gecesinde buluştu!

Haberin Devamı

Yönetmen Melikşah Altuntaş, X İletişim işbirliğiyle önceki akşam yerli Oscar gecesi düzenledi.

Bu yıl 5’incisi yapılan The Oscars in İstanbul” başlıklı organizasyon The Ritz Carlton’da yapıldı. Oscar ödülleri öncesi Altuntaş’ın ödül alacağını tahmin ettiği kişileri açıkladığı geceye birbirinden ünlü isimler katıldı.

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Can Bonomo, Öykü Karayel gibi birçok ünlü isim davette yer aldı.

Kırmızı halı töreni, yemek ve konserin ardından konuklar kendileri için ayrılan odalara gidip 94. Oscar Ödülleri törenini izledi.

Ardından tekrar buluşan ekip, törenin kritiğini yaptı. Melikşah Altuntaş, gecede çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da yayınladı.

Melikşah Altuntaş, törende Chris Rock’a attığı tokatla gündem olan Will Smith’in balmumu heykeliyle poz verdi.