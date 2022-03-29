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Ünlü isimler yerli Oscar gecesinde buluştu!

#Ezgi Mola#Serenay Sarıkaya#Merve Dizdar
Ünlü isimler yerli Oscar gecesinde buluştu

Bu yıl 5’inci kez düzenlenen The Oscars in İstanbul önceki akşam gerçekleşti. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede konuklar 94. Oscar Ödülleri öncesinde kritik yaptı.

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Yönetmen Melikşah Altuntaş, X İletişim işbirliğiyle önceki akşam yerli Oscar gecesi düzenledi.

Bu yıl 5’incisi yapılan The Oscars in İstanbul” başlıklı organizasyon The Ritz Carlton’da yapıldı. Oscar ödülleri öncesi Altuntaş’ın ödül alacağını tahmin ettiği kişileri açıkladığı geceye birbirinden ünlü isimler katıldı.

Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Can Bonomo, Öykü Karayel gibi birçok ünlü isim davette yer aldı.

Ünlü isimler yerli Oscar gecesinde buluştu

Kırmızı halı töreni, yemek ve konserin ardından konuklar kendileri için ayrılan odalara gidip 94. Oscar Ödülleri törenini izledi.

Ardından tekrar buluşan ekip, törenin kritiğini yaptı. Melikşah Altuntaş, gecede çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da yayınladı.

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Ünlü isimler yerli Oscar gecesinde buluştu

Melikşah Altuntaş, törende Chris Rock’a attığı tokatla gündem olan Will Smith’in balmumu heykeliyle poz verdi.

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#WİLL SMİTH#CHRİS ROCK

 

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