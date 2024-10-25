Ünlü isimler TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına lanet okudu: Güzel günleri hak ediyoruz

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Memlekete kıyıyorlar





Kafa Dergisi’nin lansmanına katılan Cem Davran, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Benim yaşım Türkiye’de yeteri kadar kötü olaya tanıklık etti, bu da onlardan bir tanesi. Her seferinde şunu söyleriz; bir daha böyle şeyler olmasın, özellikle gençler ve çocuklar için. Ama hep de oluyor. Güzel günleri hak eden bir toplumuz. Ama bunlar oluyor. Galiba olacak da, çünkü öyle bir coğrafyadayız ki, güzel memlekete kıyıyorlar bence.”

Kalbim kırık





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Çırağan Sarayı’nda düzenlenen Reputation Awards töreninde ‘yılın en iyi kadın sinema oyuncusu’ ödülünü alan Damla Sönmez şöyle konuştu:

“Buradayız ama ruhumuz ve kalbimiz bugün yaşanan acı olayda. Arka arkaya kötü haberler geliyor. Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Çok üzgünüm ve kalbim kırık. Türkiye Cumhuriyeti bunu hak etmiyor.”

Yeter artık!





Celil Nalçakan, teröre tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “Bir insanın canına kıyılan hiçbir ideolojinin kıymeti yoktur nezdimizde. Herkes bir ananın, babanın evladı. Yeter artık!”

Nalçakan’la aynı etkinliğe katılan ünlü şef Somer Sivrioğlu da konuyla ilgili sorular üzerine “İçimiz yanıyor. Bugün program çekerken aldık acı haberi, tadımız tuzumuz kaçtı” dedi.

Hepsi geçecek





Reputation Awards’ta ‘yılın en başarılı yarışma programı sunucusu’ ödülünü almak üzere sahneye çıkan Oktay Kaynarca, konuşmasında şunları söyledi: “Evet, kötü bir geceye tanık olduk ama neşenizi bozmayın, bunların hepsi geçecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet dimdik ayakta duracak, merak etmeyin.”