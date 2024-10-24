Ünlü isimler hain terör saldırısını lanetledi: Başımız sağ olsun

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Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında, 5 vatandaşımız hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı. Olayın ardından sanat dünyasının ünlü isimleri sosyal medya üzerinden teröre lanet mesajları paylaştı.

HÜLYA KOÇYİĞİT

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

YILMAZ ERDOĞAN

"Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

MELEK BAYKAL

Terörü sonsuza kadar lanetliyorum…

Şanlı bayrağımız seni sonsuza kadar dalgalandıracağız.

‘Ne Mutlu Türk’üm Diyene’

BÜLENT ERSOY

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"Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum."

DEVRİM ÖZKAN

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımızın tez zamanda sağlıklarına kavuşmaları dileğiyle. Teröre lanet olsun."

FERHAT GÖÇER

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

NEZ

Lanet olsun teröre!

İnsan olabileceklerine asla inanmadığım pislik ötesi hainlere!

Bu kalleşçe terör saldırısında şehit düşen kahramanlarımızın ruhu şad olsun, yaralı kardeşlerime acil şifalar dilerim.

Canım ülkemizin başı sağ olsun.

Her türlü terörün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz!

AJDA PEKKAN

BERK OKTAY

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Terör örgütü ve destekçilerine lanet olsun. Başımız sağ olsun."