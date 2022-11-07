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Ünlü isimler iyilik için koştular

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#Jessica May#Hüseyin Kara#Berna Öztürk
Ünlü isimler iyilik için koştular
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 07:21

44’üncüsü düzenlenen İstanbul Maratonu’na ünlü isimler de katıldı. Sanatçılar, vakıflar adına koşarak bağış gerçekleştirdi.

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Ünlü isimler dün 44’üncü kez gerçekleşen İstanbul Maratonu’nda Asya kıtasından Avrupa’ya koştu.

Oyuncu Jessica May maratona, eşi Hüseyin Kara ile katıldı. May, koşuya dair hislerini şöyle anlattı:

“Asya kıtasından Avrupa’ya koşarak geçmek mükemmel bir deneyim oldu. İstanbul Boğazı’nı izleyerek bunu deneyimlemek tarifsiz bir duygu. Bir koşu gününüzü değiştirir. Birçok koşu da hayatınızı... Ben bugün sokak hayvanları için koştum. Onur vericiydi.”

Ünlü isimler iyilik için koştular

Bilge Öztürk de Tema Vakfı için kardeşleri Belda ve Berna Öztürk ile maratona katıldı.

Cansel Elçin, UNICEF’in “Kızlara Söz Ver Projesi” için koşup bağış yaptı. Mert Fırat ise arkadaşı Esra Aslan’la İhtiyaç Haritası’na yardım için koşuya katıldı.

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Ünlü isimler iyilik için koştular

 

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#Jessica May#Hüseyin Kara#Berna Öztürk

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