Ünlü isimler hakkında ardı ardına taciz ifşaları...

Ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in küçük yaşta biriyle yaptığı mesajlaşmalar sosyal medyada ifşa edildi. Büyük ses getiren olay sonrası sanat, eğlence, dizi ve film sektöründe tacizler bir bir ifşa edilmeye başlandı.

Oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında rol aldığı “Tozluyaka” dizisinin setinde meslektaşı Tayanç Ayaydın tarafından tacize uğradığını öne sürdü: “Bu adam evli ve ünlü oyuncu büyüğündür. Sus, dediler bana. 21 yaşındaydım, ilk işimdi, ağzımı açamadım. Sürekli sözlü ve yazılı taciz etti.”

Fotoğraf sanatçısı Dilan Bozyel de “Bahar” dizisinde Demet Evgar’la başrolü paylaşan Mehmet Yılmaz Ak’ın tacizine uğradığını iddia etti:

“Diyarbakır’daydık. 16 yaşımdaydım, aynı okulda aynı sınıftaydık, başıma silah dayayarak benimle birlikte olmaya çalışmıştı. İzin vermemiştim çok şükür. Çok uzaktan baba tarafından akrabam olduğu için kan davası çıkacağını öngördüğüm için senelerce sakladım.”

İFTİRA VE ASILSIZ

Mehmet Yılmaz Ak, Bozyel’in taciz suçlamalarını reddetti: “Bazı sosyal medya hesapları, haber mecraları ve kişiler üzerinden, şahsım hedef gösterilerek aslı astarı olmayan çirkin ithamlarda ve iftiralarda bulunulduğu, bu çirkin ithamların ve iftiraların gerçeklik payı olmadığını belirterek, bu iftirayı ‘iddia’ adı altında servis ederek kişiliğime ve kariyerime zarar vermeye çalışanlara avukatlarım tarafından hukuki sürecin başlatılacağını bildirmek isterim.”

Dilan Bozyel de Ak’ın paylaşımına şu sözlerle yanıt verdi: “Ben üzerime düşeni yaptım, kız kardeşlerimi yüreklendirmek için paylaştım. Tek kaygım isimler üzerinden konunun magazinleşmesi. Çünkü faillerin mesleği değişiyor ama taciz değişmiyor.”

O tabloda mağdur olanların yanındayım

Taciz ifşalarının ardından ünlü isimler hemcinslerine destek mesajları yayınlarken Gülşen “Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur” çıkışıyla tepki gördü.

Ünlü şarkıcı tepkiler üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: “İnsan, kadın ve çocuk hakları kadar masum bir konunun, sadece söylentiler, gerçek mi sahte mi olduğu bilinmeyen hesaplar üzerinden ‘cadı avına’ dönüştürüldüğüyle ilgili hukukun temelini hatırlatmak amacıyla yazmış olduğum mesaj çok yanlış anlaşıldı. Hiçbir canın hiçbir cana zarar veremeyeceğini bilerek yaşıyor ve bu desturu hayatımın her alanında verdiğim mücadelelerle yaşatmaya çalışıyorum. Kimseyi korumaya çalışmam hele ki bahsedilen türde bir suçla alakalı. Kesin olarak bilemediğimiz bir konuda herhangi bir kişiyi adını vererek karalama yapmak, en az o suç kadar ağır bir insan hakları suçudur. İçlerinde çalıştığım isimlerden birinin olduğu o tabloda mağdur olan her kim varsa yanında olacağım.”

Öte yandan “Kadının beyanı esastır” diyen Nazan Öncel şu ifadeleri kullandı: “Kadınlarımızın yanlarındayım. Bunu hafife alan insanların sanatın içinde yeri olamaz.”

Gonca Vuslateri de “Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana dm’den yazın ve bu durum değişsin. Size inanıyorum” mesajını yayınladı.