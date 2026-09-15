Okulun ilk günü pozu! Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci yeni dönemin ilk gününde okul sıralarındaki yerini alırken, çocukları okula başlayan ünlü isimler de bu özel günün heyecanını yaşadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler, çocuklarının okulun ilk günündeki mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Oğlu okula başlayan oyuncu Hande Soral ise yeni eğitim yılının ilk gününde duygusal anlar yaşadı. Oğlunun öğretmeninin elinden tutarak sınıfa girdiğini gören Soral, okul bahçesinde gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.

Soral, yaşadığı anları şu sözlerle aktardı:

Haberin Devamı

“Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım, yine biraz ağladım.”

İlkokula başlayan çocukları kadar anne ve babaların da heyecanlı olduğunu dile getiren Soral, yaşadığı duygusal süreci esprili bir ifadeyle anlattı. Ünlü oyuncu, “Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı” diyerek anne olarak kendisinin de okulun ilk gününe hazırlanması gerektiğini söyledi.

Ece Erken: “Benim Eymen’den daha mutlu olmam peki”

Sunucu Ece Erken’in oğlu Eymen de İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladı. Oğlunun yeni eğitim dönemine başlaması nedeniyle heyecan yaşayan Erken, okulun ilk gününden paylaşım yaptı.

Erken, “2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim Eymen’den daha mutlu olmam peki” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Anıl Altan’dan öğrencilere iyi dilek

Oyuncu Anıl Altan da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri, velileri ve öğretmenleri unutmadı. Altan, yeni dönemin herkes için güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, paylaşımında “Tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlerimize sorunsuz, keyifli ve hayırlı eğitim-öğretim yıllı dileriz” ifadelerini kullandı.

Elif Güvendik: “Annen hep yanında”

Elif Güvendik ise kızının 7. sınıfa başlamasının mutluluğunu yaşadı. Kızının okulunun açılmasıyla birlikte duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Güvendik, yeni eğitim yılı için de güzel dileklerde bulundu.

Güvendik, “Okulumuz açıldı, çok mutluyuz. Şahane bir 7. sınıf olsun kızım, hep güzel yollara yürü, annen hep yanında” ifadeleriyle kızına seslendi.

Haberin Devamı

Sezgi Sena Acar oğlunun ilk gününü paylaştı

Sezgi Sena Acar da oğlu Ali Kerim’in okul heyecanını takipçileriyle paylaştı. Oğlunun 1-C sınıfına başladığını duyuran Acar, okulun ilk gününe ait fotoğrafı yayınladı.

Acar, paylaşımına “Tanıştırayım 1-C sınıfından Ali Kerim” notunu düşerek oğlunun yeni eğitim hayatındaki ilk gününü ölümsüzleştirdi.

Cantuğ Turay’dan okulun ilk günü pozu

Oyuncu Cantuğ Turay da yeni eğitim yılının ilk gününde okul heyecanını yaşayan isimler arasında yer aldı. Turay, çocuğunun okulun ilk gününden bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.