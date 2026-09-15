×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Okulun ilk günü pozu! Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Güncelleme Tarihi:

#Hande Soral#Okul Heyecanı#2026-2027 Eğitim Yılı
Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 12:34

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ünlü isimler de çocuklarının okul heyecanına ortak oldu. Ece Erken’den Anıl Altan’a, Elif Güvendik’ten Hande Soral’a birçok ünlü isim, yeni eğitim yılının ilk gününden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

2026-2027 eğitim öğretim yılı başladı. Milyonlarca öğrenci yeni dönemin ilk gününde okul sıralarındaki yerini alırken, çocukları okula başlayan ünlü isimler de bu özel günün heyecanını yaşadı. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan ünlü isimler, çocuklarının okulun ilk günündeki mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.

Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Oğlu okula başlayan oyuncu Hande Soral ise yeni eğitim yılının ilk gününde duygusal anlar yaşadı. Oğlunun öğretmeninin elinden tutarak sınıfa girdiğini gören Soral, okul bahçesinde gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Soral, yaşadığı anları şu sözlerle aktardı:

Haberin Devamı

“Sabah tuttu öğretmeninin elinden, girdi sınıfa. Ben bahçede biraz ağladım. Sonra ilkokullar İstiklal Marşı okudu, saygı duruşuna kalktım, yine biraz ağladım.”

İlkokula başlayan çocukları kadar anne ve babaların da heyecanlı olduğunu dile getiren Soral, yaşadığı duygusal süreci esprili bir ifadeyle anlattı. Ünlü oyuncu, “Bana oryantasyon yapılmadı, keşke yapılsaydı” diyerek anne olarak kendisinin de okulun ilk gününe hazırlanması gerektiğini söyledi.

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Ece Erken: “Benim Eymen’den daha mutlu olmam peki”

Sunucu Ece Erken’in oğlu Eymen de İstanbul’da 2026-2027 eğitim öğretim yılına başladı. Oğlunun yeni eğitim dönemine başlaması nedeniyle heyecan yaşayan Erken, okulun ilk gününden paylaşım yaptı.

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Erken, “2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Benim Eymen’den daha mutlu olmam peki” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Anıl Altan’dan öğrencilere iyi dilek

Oyuncu Anıl Altan da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri, velileri ve öğretmenleri unutmadı. Altan, yeni dönemin herkes için güzel geçmesi temennisinde bulundu.

Haberin Devamı

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Ünlü oyuncu, paylaşımında “Tüm öğrencilere, velilere, öğretmenlerimize sorunsuz, keyifli ve hayırlı eğitim-öğretim yıllı dileriz” ifadelerini kullandı.

Elif Güvendik: “Annen hep yanında”

Elif Güvendik ise kızının 7. sınıfa başlamasının mutluluğunu yaşadı. Kızının okulunun açılmasıyla birlikte duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Güvendik, yeni eğitim yılı için de güzel dileklerde bulundu.

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Güvendik, “Okulumuz açıldı, çok mutluyuz. Şahane bir 7. sınıf olsun kızım, hep güzel yollara yürü, annen hep yanında” ifadeleriyle kızına seslendi.

Haberin Devamı

Sezgi Sena Acar oğlunun ilk gününü paylaştı

Sezgi Sena Acar da oğlu Ali Kerim’in okul heyecanını takipçileriyle paylaştı. Oğlunun 1-C sınıfına başladığını duyuran Acar, okulun ilk gününe ait fotoğrafı yayınladı.

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

Acar, paylaşımına “Tanıştırayım 1-C sınıfından Ali Kerim” notunu düşerek oğlunun yeni eğitim hayatındaki ilk gününü ölümsüzleştirdi.

Cantuğ Turay’dan okulun ilk günü pozu

Oyuncu Cantuğ Turay da yeni eğitim yılının ilk gününde okul heyecanını yaşayan isimler arasında yer aldı. Turay, çocuğunun okulun ilk gününden bir pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Okulun ilk günü pozu Oyuncu Hande Soral gözyaşlarını tutamadı

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hande Soral#Okul Heyecanı#2026-2027 Eğitim Yılı

BAKMADAN GEÇME!