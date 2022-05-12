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Ünlü isimler akın etti... Ödüller öğrencilerden!

#DEMET AKBAĞ#ONUR TUNA#DANİLO ZANNA
Ünlü isimler akın etti... Ödüller öğrencilerden

İstanbul Okan Üniversitesi’nin düzenlediği Okan’da Yılın En’leri Ödülleri sahiplerini buldu. Bekir Okan Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’ndeki tören, ünlüleri buluşturdu.

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İstanbul Okan Üniversitesi’nin 20 bini aşkın öğrencisinin oylarıyla belirlenen Okan’da Yılın En’leri Ödül Töreni, önceki gün Tuzla Kampüsü’ndeki Bekir Okan Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 13 kategori ve 3 özel ödülün sahiplerini bulduğu organizasyonda Demet Akbağ’a onur ödülü, Acun Ilıcalı’ya da Bekir Okan Özel Ödülü takdim edildi.

Köşende otur ödülü değil

Meslekte 40 yılı geride bırakan Demet Akbağ, “Aldığım onur ödüllerinin ‘köşende otur ödülü’ olduğu düşünülmesin. Ben oturmam ve yerimde durmam. Oyunculuğa devam!” dedi.

Ünlü isimler akın etti... Ödüller öğrencilerden

Aşk 101” dizisindeki rolüyle ‘en iyi çıkış yapan oyuncu’ seçilen İpek Filiz Yazıcı, “Ben başarılı bir öğrenciyim. Hâlâ okuyorum. Hep sınıfın en iyilerindendim” dedi.

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Fularıyla dikkat çeken Onur Tuna, Hande Doğandemir’le aşk yaşayıp ayrıldıkları iddiasıyla ilgili soruları yanıtlamadı.

Ünlü isimler akın etti... Ödüller öğrencilerden

Teklif gelmedi
‘En iyi kadın oyuncu’ seçilen İrem Helvacıoğlu, yazın evleneceği Yolaç Özcan’la ilgili sorular üzerine evlilik teklifi almadığını açıkladı: “Evliliği konuşuyoruz ama teklif gelmedi. Tekliftense, tekliften sonra nasıl yaşayacağım önemli.”

Ünlü isimler akın etti... Ödüller öğrencilerden

İŞTE ÖDÜLLER

* Onur Ödülü: Demet Akbağ
* Bekir Okan Özel Ödülü: Acun Ilıcalı
* Sosyal sorumluluk projesi: Hüseyin Başkadem
* Haber sunucusu: Dilara Gönder
* Kadın oyuncu: İrem Helvacıoğlu
* Erkek oyuncu: Onur Tuna
* Yönetmen: Emre Kabakuşak
* Kadın şarkıcı: Tuğçe Kandemir
* Erkek şarkıcı: Cem Belevi
* TV dizisi: Kardeşlerim
* Dijital dizi: Kulüp
* Dizi çifti: Su Burcu Yazgı – Onur Seyit Yaran (Kardeşlerim)

Ünlü isimler akın etti... Ödüller öğrencilerden

* Çıkış yapan oyuncu: İpek Filiz Yazıcı
* Sinema filmi: Bergen
* Tiyatro oyunu: Seninle Evlenir Miyim?
* Şef: Danilo Zanna

 

 

 

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#DEMET AKBAĞ#ONUR TUNA#DANİLO ZANNA

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