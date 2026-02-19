×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ünlü isimler akın etti! 'Halkımız bizi seviyor'

Güncelleme Tarihi:

#Melek Baykal#Mehmet Atay#Konken Partisi
Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 08:11

Melek Baykal ve Mehmet Atay’ın rol aldığı “Konken Partisi”, ilk sahnesinde ayakta alkışlandı.

Haberin Devamı

Tiyatrokare’nin merakla beklenilen yeni oyunu “Konken Partisi”nin galası önceki akşam Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Melek Baykal ve Mehmet Atay’ın başrolünde olduğu oyunu birçok ünlü isim izledi. Usta oyuncular, gece sonunda ayakta alkışlandı.

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Baykal, emeklerinin sonucunda ayakta alkışlandıkları için mutlu olduğunu ve Ankara sahnelerinin usta ismi Mehmet Atay’la da oynamanın gururunu yaşadığını söyledi. Nedim Saban yönetimindeki oyun, çağdaş bakış açısıyla tekrar kurgulandı.

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Haberin Devamı

Halkımız bizi seviyor

Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın başrolü Zafer Ergin, eşi Binnaz Ergin ile eşki eşi Melek Baykal’ın oyununu izledi. Ergin, “Biz senelerce Melek’le aynı sahnede oynadık. Ben biraz tiyatrodan uzak kaldım. Diziler vakit bakımından insafsız olduğu için tiyatroya dönemedim. Ama halkımız bizi seviyor. Reytinglerimiz iyi geliyor” dedi.

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Oyunculuğu ondan öğrendim

Nebahat Çehre, “Tiyatro heyecanlandırıyor. Arkadaşlarımızı izlemek bizi mutlu ediyor” dedi. Çağla Şıkel ise şunları söyledi: “Çok heyecanlıyız. Melek ablayla çok kıymetli zamanlarım ve çok uzun yıllarım geçti. Benim için çok değerli. Onun heyecanını paylaşmak için buradayım. Çok zorlandığını söyledi ama eminim ki kusursuz bir şekilde oynayacaktır. Ben oyunculuğu kendisinden öğrendim.”

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Hemen onu aradım

Gülben Ergen, “Melek ablayı çok seviyorum. Bana ‘Gırgıriye’den teklif gelince hemen onu aradım. Karakterin telaffuz tarzı için çalışmak istediğimi söyledim. Programı çok dolu. Fakat onu heyecanla ve saygıyla izleyeceğim” dedi.

Haberin Devamı

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Şafak Sezer’e galada kızı Sudem eşlik etti.

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Burak Sergen, galaya oğlu Cansın ile katıldı.

Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Nedim Saban - Nevra Serezli
Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Damla Cercisoğlu Kaptan - Nedim Saban - Çiçek Dilligil
Ünlü isimler akın etti Halkımız bizi seviyor

Cem Özer - Pınar Dura Özer

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Melek Baykal#Mehmet Atay#Konken Partisi

BAKMADAN GEÇME!