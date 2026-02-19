Ünlü isimler akın etti! 'Halkımız bizi seviyor'

Haberin Devamı

Tiyatrokare’nin merakla beklenilen yeni oyunu “Konken Partisi”nin galası önceki akşam Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Melek Baykal ve Mehmet Atay’ın başrolünde olduğu oyunu birçok ünlü isim izledi. Usta oyuncular, gece sonunda ayakta alkışlandı.

Baykal, emeklerinin sonucunda ayakta alkışlandıkları için mutlu olduğunu ve Ankara sahnelerinin usta ismi Mehmet Atay’la da oynamanın gururunu yaşadığını söyledi. Nedim Saban yönetimindeki oyun, çağdaş bakış açısıyla tekrar kurgulandı.

Haberin Devamı

Halkımız bizi seviyor



Kanal D’nin sevilen dizisi “Arka Sokaklar”ın başrolü Zafer Ergin, eşi Binnaz Ergin ile eşki eşi Melek Baykal’ın oyununu izledi. Ergin, “Biz senelerce Melek’le aynı sahnede oynadık. Ben biraz tiyatrodan uzak kaldım. Diziler vakit bakımından insafsız olduğu için tiyatroya dönemedim. Ama halkımız bizi seviyor. Reytinglerimiz iyi geliyor” dedi.

Oyunculuğu ondan öğrendim



Nebahat Çehre, “Tiyatro heyecanlandırıyor. Arkadaşlarımızı izlemek bizi mutlu ediyor” dedi. Çağla Şıkel ise şunları söyledi: “Çok heyecanlıyız. Melek ablayla çok kıymetli zamanlarım ve çok uzun yıllarım geçti. Benim için çok değerli. Onun heyecanını paylaşmak için buradayım. Çok zorlandığını söyledi ama eminim ki kusursuz bir şekilde oynayacaktır. Ben oyunculuğu kendisinden öğrendim.”

Hemen onu aradım



Gülben Ergen, “Melek ablayı çok seviyorum. Bana ‘Gırgıriye’den teklif gelince hemen onu aradım. Karakterin telaffuz tarzı için çalışmak istediğimi söyledim. Programı çok dolu. Fakat onu heyecanla ve saygıyla izleyeceğim” dedi.

Haberin Devamı

Şafak Sezer’e galada kızı Sudem eşlik etti.

Burak Sergen, galaya oğlu Cansın ile katıldı.

Nedim Saban - Nevra SerezliDamla Cercisoğlu Kaptan - Nedim Saban - Çiçek Dilligil

Cem Özer - Pınar Dura Özer