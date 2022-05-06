Ünlü isim oyunculuk kariyerine nokta koydu

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Sinema ve dizi oyuncusu Özlem Yılmaz aldığı kararla sevenlerini üzdü. Sosyal medya hesabından sevenlerine seslenen Yılmaz, oyunculuğu bıraktığını söyledi.

Dedektif Memoli, Unutulmaz, Servet Avcısı, Ağlama Anne, Kara Ekmek, Emanet, Zoraki Koca dizilerinde rol alan Özlem Yılmaz 15 yıllık oyunculuk kariyerine son verdiğini duyurdu. 19 yaşında başlayan macerasının sonuna geldiğini söyleyen Yılmaz şu açıklamayı yaptı:

Beklenti ve belirsizliklere son vermek isterken kafamın içine hapsolmuş cümleleri yazıya dökmekte bu kadar zorlanacağımı düşünmemiştim hiç.

Nasıl başlamam gerektiğinin kararsızlığıyla; saatlerdir telefon ekranı ile salonun boş bir köşesi arası gidip geliyor gözlerim. Bu esnada aklıma gelen iyi-kötü bin bir anı duygudan duyguya sürüklüyor beni. Anbean gülümseyip, arada bir de tek kaş kaldırıyorum sanki o anları yeniden yaşıyor gibi… Hızla geçen 15 yıllık oyunculuk serüvenime sığmış öyle çok hikaye var ki..

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“Ama biz şimdi asıl konumuza dönelim..”Uzun zamandır yeni proje beklentisiyle ilgili aldığım yorumlar ve sorular üzerine paylaşma gereksinimi duyduğum, tek nefeste alınmadığına emin olabileceğiniz; bundan sonraki süreç ile ilgili kararım; ekranlarda olmayacağım.Çocukluk hayali gerçekleşmiş, hobisini meslek edinebilmiş biri olarak şunu çok net söyleyebilirim ki; oyunculuğun bana vermiş olduğu haz tartışılmaz.Farklı kimliklere can vermenin keyfi bir yana, içimde saklı kalmış ya da bastırılmış duygu ve davranışları, ‘ol’mayı üstlendiğim karakterlere yükleyerek açığa çıkarmak çok büyük bir zevk oldu her zaman benim için.

- Bu şansı elde ettiğim için mutluyum.



19 yaşından beri severek yaptığım mesleğimden beni uzaklaştıran detayları çok gerekli görürsem bilahare konuşuruz.



“Sözü daha fazla uzatmayayım..”



Bu hazzı yaşamama vesile, üzerimde emeği ve hakkı olan herkese sonsuz teşekkür borçluyum.



Birlikte çalışmaktan şeref duyduğum insanlar, güzel tanışıklıklar, kurulan anlamlı dostluklar. Mesleğimin hayatıma kattığı her ne varsa, acı tatlı yaşanan her şeye şükürler olsun.



Sevgi ve saygımı içinde hisseden herkes, iyi ki varlar.



İyi ki varsınız.