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Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... 'Misafir bile olsa akşam 22.30'da yatarım'

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#Ünlüler Ev#Seren Serengil#Evrim Akın
Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 13:05

Kanal D'nin, sunuculuğunu Evrim Akın'ın yaptığı ilgiyle izlenen programı 'Evrim Akın İle Ev Gezmesi'nin konuğu Seren Serengil oldu.

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Evrim Akın bu hafta, 90’lı yıllardaki assolistliği, doğallığı, dobralığı ve magazin dünyasına damga vuran açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil’in beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı evinin kapısını çaldı.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

18 YILDIR AYNI EVDE OTURUYOR

Modern ve klasik çizgiler taşıyan villasını gezdiren Seren Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. 18 yıldır oturduğu beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

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KÖPEKLERİNE MİNYATÜR EV YAPTIRMIŞ

Birçok evcil hayvanı olan Serengil, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri gösterdi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran ünlü isim, "üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor" dedi.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

"Ev hayatını, sakinliği seviyorum. Köpeklerimle çok mutluyum' ifadelerini kullanan Serengil, yaşadığı üzüntüyü de paylaştı; 'Bir köpeğimi kaybettikten sonra yarınlarla ilgili hayallerim bitti. O benim sahip olamadığım her şeydi. Onu her şey yerine koydum, o da beni çok seviyordu. O gidince çok boşluğa düştüm. Bunu herkesin anlaması mümkün değil. Mezarını da bahçeme yaptırdım.'

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

MAĞAZA VİTRİNLERİNE TAŞ ÇIKARTTI

Kendi programı dışında başka programlara çıkmadığını belirten Serengil, Evrim Akın ile keyifli dakikalar geçirdi. Doğa ile iç içe olan yeşillere bürünmüş orman manzaralı evin salonu da otel konsepti tarzında döşenmiş.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

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Evinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü isim, 'Zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. Arkadaşlarım eksik olmuyor. Evimde misafir bile olsa akşam 22.30'da gider yatarım.' ifadelerini kullandı.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

Boydan boya ahşap mobilyadan oluşan Amerikan mutfak evin en dikkat çeken bölümlerinden. Serengil'in aksine mutfakta daha çok hayat arkadaşı Mustafa Tohma vakit geçiriyor.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

Serengil'in giyinme odası mağaza vitrinlerini aratmıyor. Gardırobunu cam olarak tercih eden isim bir tarafa kıyafetlerini bir tarafa ayakkabılarını dizmiş. Ünlü ismin bir ayakkabı çeşidinin tüm renklerini aldığı da gözlerden kaçmadı.

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Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

Kıyafetleriyle adından söz ettiren Seren Serengil, evine bir de takı odası yaptırmış.

Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım

Ünlü ismin villası 5 katlı ve orman manzaralı.
Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... Misafir bile olsa akşam 22.30da yatarım


 

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#Ünlüler Ev#Seren Serengil#Evrim Akın

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