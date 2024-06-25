Ünlü isim 18 yıldır aynı evde oturuyor... 'Misafir bile olsa akşam 22.30'da yatarım'

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Evrim Akın bu hafta, 90’lı yıllardaki assolistliği, doğallığı, dobralığı ve magazin dünyasına damga vuran açıklamalarıyla adından sıkça söz ettiren şarkıcı ve yorumcu Seren Serengil’in beş yıllık hayat arkadaşı Mustafa Tohma ile yaşadığı evinin kapısını çaldı.

18 YILDIR AYNI EVDE OTURUYOR

Modern ve klasik çizgiler taşıyan villasını gezdiren Seren Serengil, evini kendi zevkiyle tasarladığını dile getirdi. 18 yıldır oturduğu beş katlı villanın dizaynı dikkat çekti.

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KÖPEKLERİNE MİNYATÜR EV YAPTIRMIŞ

Birçok evcil hayvanı olan Serengil, bahçesine köpekleri için özel olarak yaptırdığı evleri gösterdi. Çift katlı bir köpek evi yaptıran ünlü isim, "üst kat 'kışlık' alt kat 'yazlık' çünkü üst taraf yazın çok güneş alıyor" dedi.

"Ev hayatını, sakinliği seviyorum. Köpeklerimle çok mutluyum' ifadelerini kullanan Serengil, yaşadığı üzüntüyü de paylaştı; 'Bir köpeğimi kaybettikten sonra yarınlarla ilgili hayallerim bitti. O benim sahip olamadığım her şeydi. Onu her şey yerine koydum, o da beni çok seviyordu. O gidince çok boşluğa düştüm. Bunu herkesin anlaması mümkün değil. Mezarını da bahçeme yaptırdım.'

MAĞAZA VİTRİNLERİNE TAŞ ÇIKARTTI

Kendi programı dışında başka programlara çıkmadığını belirten Serengil, Evrim Akın ile keyifli dakikalar geçirdi. Doğa ile iç içe olan yeşillere bürünmüş orman manzaralı evin salonu da otel konsepti tarzında döşenmiş.

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Evinde vakit geçirmeyi çok sevdiğini söyleyen ünlü isim, 'Zamanımın çoğunu evde geçiriyorum. Arkadaşlarım eksik olmuyor. Evimde misafir bile olsa akşam 22.30'da gider yatarım.' ifadelerini kullandı.

Boydan boya ahşap mobilyadan oluşan Amerikan mutfak evin en dikkat çeken bölümlerinden. Serengil'in aksine mutfakta daha çok hayat arkadaşı Mustafa Tohma vakit geçiriyor.

Serengil'in giyinme odası mağaza vitrinlerini aratmıyor. Gardırobunu cam olarak tercih eden isim bir tarafa kıyafetlerini bir tarafa ayakkabılarını dizmiş. Ünlü ismin bir ayakkabı çeşidinin tüm renklerini aldığı da gözlerden kaçmadı.

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Kıyafetleriyle adından söz ettiren Seren Serengil , evine bir de takı odası yaptırmış.

Ünlü ismin villası 5 katlı ve orman manzaralı.