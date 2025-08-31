Ünlü çiftten ters köşe... Takipçilerini şaşırtan açıklama!

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, tam 10 yıl önce nikâh masasına oturmuş ve dizi setinde başlayan aşklarını evlilikle taçlandırmıştı.

Gözlerden uzak, sakin bir yaşam tercih eden çift, yıllar sonra hayranlarını sevindiren sürpriz bir haberle gündeme geldi.

Sosyal medyada paylaştıkları video ile takipçilerini şaşırtan ikili ters köşe yaptı. Hayranları ayrılık açıklaması beklerken ikiliden bebek müjdesi geldi.

“Üçüncü kişiyi bekliyoruz”

Begüm Öner, açıklama videosunda şu sözleri dile getirdi:

“Merhabalar herkese, biliyorsunuz 10 yıldır süren bir evliliğimiz var ve bu süreci sevgi ve saygı çerçevesinde sürdürmeye çalıştık. Bugün sizlerle önemli bir paylaşım yapmak istedik. Hakkımızda çıkacak yalan haberlere kulak asmayın, bize inanın.”

Ceyhun Fersoy ise esprili bir dille ekledi:

“Begüm’ün dediği gibi iyi günlerimiz de oldu, kötü günlerimiz de... Ama şimdi güzel bir haberimiz var: Efendim, üçüncü kişiyi bekliyoruz.”

ÜNLÜLERİN TANIŞMA HİKAYELERİ

İlk görüşte aşka inanır mısınız? Belki yıllardır aradığınız ruh eşinizi daha gördüğünüz ilk anda tanıyabileceğinize... Aynı şekilde onun da sanki sizi arıyormuş gibi bakışlarınızın birbirini bulacağına... Sonra da uzun yıllar devam edecek bir yuva kuracağınıza...

Belki de başına gelmeyen bunu bilemez.. Ya da belki böyle bir durumun sadece filmlerde ya da romanlarda olduğunu düşünebilirsiniz.

Kim bilir belki tam da böyle bir aşk yaşıyorsunuz şu anda. Tıpkı birazdan öykülerini anlatacağımız ünlüler gibi...

Onlar da hiç ummadıkları bir anda, hayatları boyunca aradıkları insanla karşılaştılar. Hatta akıllarından "işte hayatımın geri kalanını birlikte geçireceğim insan bu" diye geçirdiler.

Bu konuda da yanılmadılar...

Gelin, bir bakalım ilk görüşte birbirlerine vurulan sonra da yuva kuran o ünlü çiftlere.

Ünlü dizinin setinde tanışmışlardı... Bunun adı ilk görüşte aşk... Daha eli eline ilk değdiğinde sanki elektrik çarptı!

DAHA İLK TANIŞMADA TOKALAŞIRKEN ELEKTRİK ÇARPMIŞ GİBİ OLDU

Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner aslında iki unvanı birden taşıyor... Onlar hem set aşıkları hem de üstüne üstlük ilk görüşte vurulmuşlar birbirlerine...

Aşklarının başladığı yer ise Seksenler adlı dizinin seti. Tanışma hikayeleri ve o anlarda olanlar da ilginç. Gelin, bir hatırlayalım o anları...

Mutlu çift başlarına geleni "Eğer insanın gerçekten bir ruh ikizi varsa biz onu bulduk" diye özetlemişti birlikte verdikleri bir röportajda.

Begüm Öner, dizinin setine gittiği ilk gün Ceyhun Fersoy ile tanıştıklarını söyledi. Hatta o ilk tanışma sırasında tokalaşırken sanki elektrik çarpmış gibi bir duygu hissettiklerini de itiraf etti.

O andan sonra da ilk adım Ceyhun Fersoy'dan gelmiş. O da yaşadıklarını "Ben aslında ilk görüşme hiç inanmazdım. Ama gerçekmiş" diye özetlemişti.

Genç çiftin dizi setinde başlayan aşkları evliliğe taşındı. İki oyuncu, 2015 yılından bu yana evli.





ONLAR YEŞİLÇAM'IN İLK BAKIŞTA AŞIKLARI

Şimdi biraz Yeşilçam'a uzanalım... Uzanmakla kalmayıp ilk görüşte aşka düşen sonra da kurdukları yuvayı çok uzun süre devam ettiren ünlü bir çiftin öyküsüne bakalım...

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından Hülya Koçyiğit ile bir dönemin ünlü futbolcusu Selim Soydan bu aşkın kahramanları.

Onlar birbirlerini ilk kez Büyükada'da görüp aşka düşmüşler. Sonrasında da olaylar kelimenin tam anlamıyla çorap söküğü gibi gelmiş.

Soydan'ın anlattığına göre o dönemin en ünlü oyuncularından biri olan Hülya Koçyiğit'i gördüğünde kalbi deli gibi atmaya başlamış. O sırada evlenmeyi aklından bile geçirmeyen Koçyiğit'i de birlikte yuva kurmaya ikna etmiş zaten.

Yıllarını birlikte geçiren çift tek çocuk sahibi oldu. Ama kızları Gülşah ile onun kocası sayesinde torunlarını hatta onların çocuklarını sevme mutluluğuna da erişti. Bu arada Koçyiğit ile Soydan'ın 1968 yılından bu yana evli olduğunu hatırlatalım.

Ünlü çiftin yuvası 1968 yılında kuruldu. Şimdi kızları Gülşah ve torunları hatta onların çocuklarıyla kalabalık bir aile oldular.





EVLENECEĞİ KIZ UMMADIĞI ANDA KARŞISINA ÇIKTI

Bir ilginç ilk görüşte aşk öyküsü de Cem Davran'dan…

Usta oyuncu şu anda evli olduğu daha ilk gördüğü anda aklından tek bir düşünce geçti. "İşte benim evleneceğim kız... " Üstelik o sırada Davran'ın hayatında başka biri bile vardı.

Ama bu durum bile Davran ile Hilal Hanım arasında bir aşk doğmasına engel olamadı. Çünkü kader kelimenin tam anlamıyla onları birbirine yazmıştı. Çiftin, 1990 yılından bu yana evli olduğunu da not düşelim.

Yıllar geçti, gönül kapılarını başkaları çaldı... Ama onlar hiç unutulmadı: Ben aşkı seninle öğrendim!

Aşkın ne zaman insanın karşısına çıkacağı belli olmaz bunun kanıtı da Cem Davran ve eşi Hilal Davran.





DAHA TANIDIĞI İLK GECE EVLENME TEKLİF ETTİ

Böylesine ilk görüşte başlayıp sonra da güçlü bir şekilde devam eden büyük aşklardan birinin kahramanları da ünlü oyuncu Andy Garcia ile karısı Marivi Lorido Garcia.

Onların tanışması ve evliliği de kelimenin tam anlamıyla bir film ya da masal gibi.

Garcia ile Marivi'nin evlilikleri 1982'de başladı ama tanışıklıkları bunun da yıllar öncesine dayanıyor. Onlar birbirlerini ilk kez bir partide gördüler.

Andy Garcia; karısıyla tanıştığında neler hissettiğini bir röportajında şöyle anlatmıştı: "İlk görüşte aşktı... Sanki yıldırım çarpması gibiydi. O gece onu görür görmez ayaklarım yerden kesildi. Tanıştığımızda onun hayatımın kadını olduğu çok açıktı."

Çiftin öyküsü bu kadar da değil. Andy Garcia, daha Marivi ile tanıştığı ilk gece ona evlenme teklif etti... Tabii ki karşısındaki genç kadın bunu çok da ciddiye almadı. Ama sonra onun aslında ne kadar ciddi olduğunu anladı... Çift evlendi... Yuvaları, çocukları ve torunlarıyla giderek büyüdü.

Garcia, daha ilk tanıştıkları gece karısına evlenme teklif etti. Elbette ilk anda Marivi onu ciddiye almadı. Çift, 1982 yılından bu yana evli.





'AŞK BÖCEĞİ' ÖNCE ONU ISIRDI

Nick Jonas ve Priyanka Chopra 2018 yılında dillere destan bir dizi törenle evlendiler. Ama onların hikayesi de bir anda başladı. 'Aşk böceği'nin ilk ısırdığı kişi ise Jonas oldu.

Nick Jonas daha Chopra'yı görür görmez onun hayatının geri kalanını birlikte geçireceği kişi olduğunu anladı... Her şey bir anda olup bitti bir başka deyişle.

Priyanka Chopra o anları düğünden sonra verdiği bir röportajda şöyle anlattı: " "Zaman durmuş gibiydi. Ayrıca çok yakışıklıydı ve onu tanımıyordum. ... Gerçekten bir filmdeki sevimli bir karşılaşma gibiydi. Sadece elimi tuttu ve ben arkamı döndüm ve takım elbise giymişti ve dizlerinin üzerine çöktü ve sanırım zaman durdu."

Kararından dönmedi, 18 yaşında yuvasını kurdu: Sen benim ilk aşkımsın!

Çiftin bir partide tanıştığını da ekleyelim. Şimdi minik kızlarıyla birlikte mutlu bir hayat yaşıyorlar.





İKİ KEZ BOŞANIP AŞKA DA EVLİLİĞE DE TÖVBE ETMİŞTİ

Artık birlikte kızlarını büyüten Kaley Cuoco ile meslektaşı Tom Pelphrey de bir galada tanışıp daha ilk anda birbirlerinden etkilendiler.

Öyle ki daha önce iki başarısız evlilik geçiren Cuoco bile hayatına bu genç adamı almaktan çekinmedi.

Hatta çift bir süre önce nişanlandı bile. Cuoco, sevgilisini ilk gördüğü anda hissettiklerini ise şöyle anlatmıştı: " Büyülüydü, harikaydı... Sanki melekler şarkı söylüyordu."

Görünüşe göre Kaley Cuoco'nun zihninde şarkı söyleyen o melekler daha uzun süre bunu sürdürecek.

Kaley Cuoco, daha önce iki kez boşandığı için evlenmeyi pek düşünmüyordu. Ama sonunda sevgilisinin evlenme teklifine direnmedi ve onunla nişanlandı.