Ünlü çiftin boşanma davasında tanık oldular! Jess Molho ve Zeynep Molho ayrılık aşamasında...

Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 07:45

Oyuncu Jess Molho ile 23 yıllık eşi yönetmen Zeynep Molho’nun karşılıklı açtığı, 1 yıldır devam eden boşanma davasının İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Melek Baykal ile Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

Baykal’ın, 7 yıldır Jess Molho ile aynı tiyatroda çalıştığını, ona yüklenen ağır itham ve iftiralara karşı durmak için adliyeye geldiğini söylediği öğrenildi.

Akkaya’nın da Zeynep Molho’nun eşine ihanet ettiğini duyduğunu, boşanmadan tüm camiaya “Boşandım” dediğini söylediği belirtildi. Mahkeme, delillerin toplanması için duruşmayı erteledi.

DAHA ÖNCE VAZGEÇTİLER

Jess Molho, iki çocuğunun annesi Zeynep Molho’ya bir süre önce anlaşmalı boşanma davası açmış, ancak çift boşanmaktan vazgeçmişti.

Daha sonra Zeynep Molho psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kaldığı iddiasıyla boşanma davası açtı, 40 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ve 700 bin lira nafaka talep etti.

Karşı boşanma davası açan Jess Molho da eşinin kendisini aldattığını ve öfke problemi yaşadığını öne sürerek 30 milyon lira tazminat, çocuklarının velayeti ile aylık 100 bin lira nafaka talebinde bulundu.

 

