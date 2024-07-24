Ünlü çift tatilde! 'Benim kaptanım'

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2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile nikah masasına oturan eski futbolcu Volkan Demirel şu sıralar tekne tatilinin keyfini çıkarıyor.

"BENİM KAPTANIM"

Zeynep Demirel, sosyal medya hesabından Volkan Demirel'in teknenin kaptan koltuğunda oturduğu anları "Benim kaptanım" notuyla paylaştı.

13 yıldır evli olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiği ve Zeynep Demirel'in boşanmak için mahkemeye başvurduğu iddia edilmişti. Ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozmuş ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanlamıştı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Demirel "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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"BOŞANMA GİBİ BİR DURUM YOK

Ardından Zeynep Demirel de söz konusu haberlerle ilgili "Biliyorsunuz ki ben 19 yaşındayken Volkan'la çıkmaya başladık. Dolayısıyla beraber büyüdük. Her evlilikte olduğu gibi, zaman zaman bizim de evliliğimizde tartışmalar ve fikir ayrılıkları oldu. Teyit etmeden, dava açılmış gibi bir durumun yansıtılmasını doğru bulmuyorum. Sonuçta iki çocuğumuz var, biz onları gözümüzden sakınıyoruz. Boşanma gibi bir durum yok. Biz çocuklarımızı korumak adına çok strese girdik" açıklamasını yapmıştı.

Öte yandan 26 Haziran'da Volkan Demirel'in babası Ali Naci Demirel'i kaybeden ünlü çift, yeni bir iddia ile de gündeme gelmişti.

Zeynep Demirel'in hamile olduğu ve çiftin üçüncü bebeğini beklediğini öne sürülmüştü.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Ünlü ismin 9 Temmuz'da doğum günü için yaptığı paylaşımda belirginleşen karnı ve paylaşımının altına düştüğü "Cahit Sıtkı’nın yolun yarısı dediği yerdeyim... Bu defa hiç olmadığım kadar karışık, hiç olmadığım kadar dalgalıyım. Öyle bir yerdeyim ki, çok sorguladığım için mi sert cevaplar alıyorum yoksa zaten bildiğim soruların cevapları mı bunlar bilmiyorum. Bildiğim, ne yaparsan yap, hayatta olması gerekenin olduğu. İlahi kudretin senaryosu biz fanilerin öngördüğünden farklı çoğu zaman. Bir kayıp bir doğuşa, bir soluş bir açışa karşı dengede hayatta. Evet 35 oldum, gökyüzünün başka rengi de varmış, taşın sert olduğunu geç fark etmişim ve bir yanımız yaprak dökerken, bir yanımız bahar bahçe olabilirmiş…" notu da dikkat çekti.

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Demirel çiftinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.