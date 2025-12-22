Ünlü çift sessiz sedasız evlenmiş...

×
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 11:21

Ünlü yönetmen Yüksel Aksu ile oyuncu Deniz Barut’un, yaklaşık 8 ay önce evlendiği ortaya çıktı. Gözlerden uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çiftin, geçtiğimiz mayıs ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Yüksel Aksu ile Deniz Barut’un yolları, bir dönem büyük ilgi gören Avlu dizisinin setinde kesişti. Set arkadaşlığıyla başlayan tanışıklıkları zamanla dostluğa, 2021 yılında ise romantik bir ilişkiye dönüştü.

İlişkilerini uzun süre kamuoyundan uzak tutan çift, sessiz sedasız evlenmeyi tercih etti.

Ünlü çiftin evliliğiyle birlikte aralarındaki yaş farkı da dikkat çekti. Deniz Barut ile Yüksel Aksu arasında 17 yaş fark bulunuyor.

KAYINVALİDESİNİ OYNADI

Öte yandan Yüksel Aksu ve Deniz Barut, Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunduğu “Biz Bize” programına konuk oldu.

Barut, eşi Yüksel Aksu’nun yönettiği Bak Postacı Geliyor filminde kayınvalidesi Gülizar Aksu’yu canlandırmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barut, “Dünyada kayınvalidesini canlandıran kaç kişi vardır ki? Unutulmaz bir rol oldu. Kayınvalidem de çok beğendi ve ‘Çok güzel olmuşsun’ dedi. İzlerken gözü doldu, sesi titredi” ifadelerini kullandı.

