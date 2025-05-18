Ünlü çift bu yıl evleniyor... Davul zurnalı düğün yapacağım!

Haberin Devamı

Oyuncu, smokin konusunda kararsız kaldığını söyledi: “Tarihe biraz daha var ama o zamana kadar fikir edinmek için seçeneklere bakıyorum. Bu yaz sonunda düğünü yapmayı planlıyoruz. Kır düğünü istiyoruz. Sabahtan beri beyaz damatlık düşünüyoruz ama siyah da olabilir. Zaten siyah-beyaz benim rengim.”

Şerifoğlu, balayı adresi olarak Amerika ya da Türkiye’yi seçeceklerini söyledi. Oyuncu, Rizeli olduğunu ve geleneklere uygun şekilde davul-zurna eşliğinde kız evine gideceğini de açıkladı:

“Kızı evinden almam lazım. Rize’de doğdum, büyüdüm ve o geleneksel tarafımı eksik edemem. Usul neyse yerine getireceğiz.”



Feyyaz Şerifoğlu, nişanlısı Merve Dinçkol’a bir milyon lira değerinde yüzük aldığı haberleri içinse “Oralara girmeyelim. Onların hiçbir değeri yok. Önemli olan maneviyatı” dedi.

Haberin Devamı