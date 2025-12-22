×
Ünlü çift bebeklerini bu evde büyütecek!

Güncelleme Tarihi:

#Begüm Öner#Ceyhun Fersoy#Asiye Acar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 15:09

Asiye Acar’ın keyifli sunumuyla Kanal D'de ekrana gelen “Pazar Gezmesi”, bu hafta tiyatro ve ekranların sevilen çifti Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner’in evine konuk oldu. Ünlü çift, üç oda iki salondan oluşan dubleks evlerinin kapılarını ilk kez “Pazar Gezmesi” için açtı.

Geniş ve ferah salon, krem tonlarındaki köşe koltuk ve ortasında yer alan cam sehpayla dikkat çekiyor. Salona girildiğinde altı kişilik eskitme yemek masası ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor.

Mini dekoratif objeler ve renkli çiçekler mekâna sıcak bir atmosfer katarken, salonun diğer bölümünde iki berjerden oluşan keyifli bir oturma köşesi bulunuyor.

Siyah-beyaz dekorasyonuyla öne çıkan mutfakta ise sadelik, düzen ve temizlik ön planda. Oldukça geniş olan mutfağı çift birlikte kullanıyor.

Evin üst katında yer alan ve Ceyhun Fersoy’un özel olarak tasarladığı odada gri ve siyah tonların uyumu dikkat çekiyor. Açık renkli mutfak dolapları ve geniş terasıyla üst kat, rahat bir yaşam alanı sunuyor.

DİZİ SETİNDE BAŞLAYAN AŞK

Çift, salondaki sohbet sırasında tanışma hikâyelerini de anlattı. Ceyhun Fersoy, Begüm Öner’le “Seksenler” dizisinin setinde ilk karşılaştığında âşık olduğunu belirterek, “Onu ilk gördüğümde oturduğum buzdolabının üzerinden düştüm” sözleriyle o anı anlattı. Begüm Öner ise duygularının zamanla geliştiğini ve sonradan âşık olduğunu ifade etti. Ceyhun Fersoy, evlilik teklifini de dizinin bir sahnesinde yaptığını söyledi.

Ünlü çift, bebek haberini sosyal medyada nasıl ters köşe yaptıklarını da bir kez daha paylaştı.

Evi gezmeye başlayan Asiye Acar’ın dikkatini ilginç bir müzik aleti çekti. Ceyhun Fersoy, “cajon” adlı enstrümanın nasıl çalındığını gösterirken, ortaya eğlenceli anlar çıktı. Begüm Öner ise evin tüm dekorasyonunun kendisine ait olduğunu anlattı.

