Umut Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Umut Kurt hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Umut Kurt 17 Nisan 1981 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı.

Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.

Kadınlar, Otobüs Durağı, Erkeklere Özgürlük, Bu Dünya Bizim, Godot'yu İzlerken, Masal Karmakarışık, Çizmeli Kedi, Benim Tatlı Meleğim ve Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunlarında rol aldı. Tatar Ramazan'da da oynadı. Son olarak da Beni Böyle Sev dizisinde Mazhar rolüne hayat verdi.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Festen "Kutlama": "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-David Eldridge" - Tiyatro Dot - 2010

Pornografi\Pornography: Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009

Hisseli Harikalar Kumpanyası: Haldun Dormen - BKM - 2007

OYNADIĞI FİLMLER