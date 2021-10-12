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Umut Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? Umut Kurt hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

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Umut Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında Umut Kurt hangi dizilerde ve filmlerde oynadı

Umut Kurt, biyografisi ve kariyeri ile dikkat çekiyor. Beynelmilel ve Hatırla Sevgili gibi yapımlarda rol alan Umut Kurt, son günlerde pek çok kişinin filmleri ve dizileri ile araştırdığı isim olmaya başladı. Peki, Umut Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Umut Kurt 17 Nisan 1981 tarihinde Erzincan'da dünyaya geldi. Tiyatroya 1997 yılında amatör olarak başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularına katıldı.

Oyunculuğu kadar bağlama çalması ve türkü söylemesi de öne çıkan yönlerindendir.

Kadınlar, Otobüs Durağı, Erkeklere Özgürlük, Bu Dünya Bizim, Godot'yu İzlerken, Masal Karmakarışık, Çizmeli Kedi, Benim Tatlı Meleğim ve Hisseli Harikalar Kumpanyası oyunlarında rol aldı. Tatar Ramazan'da da oynadı. Son olarak da Beni Böyle Sev dizisinde Mazhar rolüne hayat verdi.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

  • Festen "Kutlama": "Thomas Vinterberg-Mogens Rukov-Bo Hr.Hansen-David Eldridge" - Tiyatro Dot - 2010
  • Pornografi\Pornography: Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2009
  • Hisseli Harikalar Kumpanyası: Haldun Dormen - BKM - 2007

OYNADIĞI FİLMLER

  • Çıplak (dizi) (2021) - Kartal
  • Fatma (2021) - Serdar
  • Şeref Sözü (2020) - Hasan Usta
  • Karakomik Filmler 2: Arada (2019) - Önder
  • Payitaht "Abdülhamid" (2017) - Celal Yüzbaşı
  • Madımak: Carina'nın Günlüğü (2015) - Hasret Gültekin
  • İtirazım Var (2014) - Müezzin Efrahim
  • Beni Böyle Sev (2014) - Mazhar
  • Tatar Ramazan (2013) - Emir
  • Biz Babasız Büyüdük (2013) - Alim
  • Yüksek Giriş (2013)
  • Çanakkale: Yolun Sonu (2013) - Hasan
  • Pazarları Hiç Sevmem (2012) - Kerem
  • Mor Menekşeler (2011) - Ömer Hayali
  • Babam Sağolsun (2011) - İsmail
  • Kavşak (2011) - Haydar
  • Labirent (2011) - Zait
  • Güneydoğudan Öyküler "Önce Vatan" (2010) - Oğuz Yılmazer
  • Gönülçelen (2010) - Cihan
  • Acemi Müezzin (2009) - Ali
  • Güz Sancısı (2009) - Ferit
  • Düğün Şarkıcısı (2008) - Bayram Bülbül
  • Beynelmilel (2006) - Haydar Arıkan
  • Bir Demet Tiyatro (2006)
  • Hatırla Sevgili (2006-2008) - Yaşar Çiftçi oğlu
  • Organize İşler (2005) - Tabutçu
  • Acı Hayat (2005) - Kuaför
  • Kalp Gözü (2004) - Sokaktaki Tinerci
  • Metropol Kabusu (2003)
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