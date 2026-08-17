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'Umredeki duam kabul oldu'

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Ceren Benderlioğlu#Aile
Umredeki duam kabul oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:22

Üç çocuk babası Emre Belözoğlu, çocuklarına duyduğu sevgiyi anlatırken duygusal anlar yaşadı: “Umrede ilk duam Ömer’di. ‘Allah’ım bana güler yüzlü bir erkek çocuğu ver’ demiştim. Sonra kız çocuğum olsun istedim, Allah iki tane verdi.”

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YAZDIĞIM ŞİİR VE MEKTUPLARI SAKLIYORUM

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ceren Benderlioğlu’nun “Dile Kolay” programına konuk oldu. Tuğba Belözoğlu’yla evliliğinden Ömer Akif, Zeynep Neda ve Leyla adında üç çocuğu bulunan Belözoğlu, “Onlara 10 yıl sonrası için iletmek istediğiniz bir mesaj olsaydı, ne söylerdiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Yazdığım şiirler ve mektuplar var, onları saklıyorum. Büyüdüklerinde görecekler. Vefat edersem, bir isteğim var; hayatı doya doya ve bir o kadar bilinçli yaşamalarını isterim.”

Umredeki duam kabul oldu

ONLARLA HEP GURUR DUYACAĞIM

 Duygusal anlar yaşayan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Umrede ilk duam Ömer’di. Kâbe’yi ilk gördüğümde, ‘Allah’ım bana güler yüzlü bir erkek çocuğu ver’ demiştim. Ve Ömer Akif oldu. Onlar benim hep dualarım oldular. Kız çocuğum olsun istedim, Allah iki tane verdi. 10 sene sonra bu röportajımı dinlerlerse, onlarla hep gurur duyacağımı, babaları olmaktan mutluluk duyduğumu ve bunu hayatımın en büyük nasiplerinden biri olarak gördüğümü bilmelerini isterim.”

 

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#Emre Belözoğlu#Ceren Benderlioğlu#Aile

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