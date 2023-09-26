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Ümit Okur, Cem Karaca'nın bilinmeyen fotoğraflarını paylaştı

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#Ümit Okur#Cem Karaca#Sürgün Yılları
Ümit Okur, Cem Karacanın bilinmeyen fotoğraflarını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2023 08:07

Cem Karaca’nın Almanya’daki sürgün yıllarına tanıklık eden oyuncu Ümit Okur, fotoğraf arşivinden efsanevi sanatçının bilinmeyen karelerini paylaştı.

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4 SENE BİR ARADAYDIK

Ümit Okur geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Almanya’da yaşadığı dönemde Cem Karaca’yla dostluk kuran oyuncu, sanatçının hayatının filme çekileceği hatırlatılınca “Cem Karaca ile Almanya’da sürgündeyken 4 sene bir arada bulundum. Unutulmaz anılara sahibim” dedi. Okur, kendi arşivinden sanatçının daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarını paylaştı.

Ümit Okur, Cem Karacanın bilinmeyen fotoğraflarını paylaştı

‘MEMLEKETİM’ DİYE HAYIFLANIRDI

 Alman Şehir Tiyatrosu’nda oyuncuyken Cem Karaca’yla tanıştığını ve sanatçının annesi Toto Karaca ile sahnelediği “Kanaken” adlı müzikalde rol aldığını dile getiren Okur, “Cem Karaca’nın oğlu ‘Yakup’u canlandırdığım oyunu Almanya’da 2 yıl sahneledik. Cem Karaca Almanya’da ekonomik olarak rahat etse dahi ‘Memleketim’ diye hayıflanırdı. Sürekli ülkesine döneceği günleri hayal ederdi” diye konuştu.

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Ümit Okur, Cem Karacanın bilinmeyen fotoğraflarını paylaştı

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#Ümit Okur#Cem Karaca#Sürgün Yılları

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