Ümit Okur, Cem Karaca'nın bilinmeyen fotoğraflarını paylaştı

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4 SENE BİR ARADAYDIK

Ümit Okur geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM’deydi. Almanya’da yaşadığı dönemde Cem Karaca’yla dostluk kuran oyuncu, sanatçının hayatının filme çekileceği hatırlatılınca “Cem Karaca ile Almanya’da sürgündeyken 4 sene bir arada bulundum. Unutulmaz anılara sahibim” dedi. Okur, kendi arşivinden sanatçının daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğraflarını paylaştı.

‘MEMLEKETİM’ DİYE HAYIFLANIRDI

Alman Şehir Tiyatrosu’nda oyuncuyken Cem Karaca’yla tanıştığını ve sanatçının annesi Toto Karaca ile sahnelediği “Kanaken” adlı müzikalde rol aldığını dile getiren Okur, “Cem Karaca’nın oğlu ‘Yakup’u canlandırdığım oyunu Almanya’da 2 yıl sahneledik. Cem Karaca Almanya’da ekonomik olarak rahat etse dahi ‘Memleketim’ diye hayıflanırdı. Sürekli ülkesine döneceği günleri hayal ederdi” diye konuştu.

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