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Ümit Besen'in kızı evlendi... Uçağı kaçırdı, nikâha yetişemedi

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#Ümit Besen#Evlilik#Nikah
Ümit Besenin kızı evlendi... Uçağı kaçırdı, nikâha yetişemedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2026 08:07

ÜNLÜ sanatçı Ümit Besen’in kızı Ezgi Besen evlendi.

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Edirne Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan ve son HSK kararnamesiyle Safranbolu’ya atanan Ezgi Besen, Edirneli avukat Yüksel Görkem Erbek’le hayatını birleştirdi.

Ümit Besenin kızı evlendi... Uçağı kaçırdı, nikâha yetişemedi

Geçen hafta İstanbul’daki yakınları için yatta düğün eğlencesi yapan çift, nikâh defterini Edirne-Sarayiçi’nde bulunan Ağa Köşkü’nde gerçekleşen törende imzaladı.

Ümit Besenin kızı evlendi... Uçağı kaçırdı, nikâha yetişemedi

İstanbul’daki düğüne ev sahipliği yapan Ümit Besen’in, Edirne’deki törene ise konser için bulunduğu Bodrum’da uçağa yetişemediği için katılamadığı öğrenildi.

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#Ümit Besen#Evlilik#Nikah

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