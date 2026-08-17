Ümit Besen'in kızı evlendi... Uçağı kaçırdı, nikâha yetişemedi

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Edirne Adliyesi’nde hâkim olarak görev yapan ve son HSK kararnamesiyle Safranbolu’ya atanan Ezgi Besen, Edirneli avukat Yüksel Görkem Erbek’le hayatını birleştirdi.

Geçen hafta İstanbul’daki yakınları için yatta düğün eğlencesi yapan çift, nikâh defterini Edirne-Sarayiçi’nde bulunan Ağa Köşkü’nde gerçekleşen törende imzaladı.

İstanbul’daki düğüne ev sahipliği yapan Ümit Besen’in, Edirne’deki törene ise konser için bulunduğu Bodrum’da uçağa yetişemediği için katılamadığı öğrenildi.