Ümit Besen'den vasiyet açıklaması! 'Ben her şeyi ayarladım'

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'Nikah Masası' 'Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?', 'Kader Utansın' gibi şarkılarıyla ününe ün katan Ümit Besen, vasiyeti hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

68 yaşındaki sanatçı, miras konusunda herhangi bir endişesi olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"HAYATTAYKEN HER ŞEYİ AYARLADIM"

'Ben hayattayken her şeyi ayarlayan biriyim. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi... Çocuklarım arasında en ufak bir sıkıntı yaşanmasını istemem. Kavga dövüş bizde olmaz.'

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"HEPSİNE GEREKENİ YAPTIM"

Çocuklarının maddi anlamda hiçbir kaygı taşımadığını ve onlar için gereken ne varsa yaptığını belirten Besen, 'Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Hepsi birbirini çok sever, sayar. Kiminin yazlığı, kiminin arabası, evi hepsi alınmış ve kendi üzerlerine yapılmıştır. Herkesin neyi varsa kendinindir. Bu nedenle mirasla ilgili en ufak bir gerginlik yaşanmaz. Onların en büyük mirası babalarının bıraktığı besteler, sahip çıkacakları şey de babaları gibi yaşayıp yürütmeleridir' şeklinde konuştu.

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ÜMİT BESEN KİMDİR?

Ümit Besen, 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de doğdu. Beş çocuklu bir ailede dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında klavye çalmaya başladı ve aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götürmek zorlandığı için lise eğitimini yarım bıraktı. .

1976 yılında Kütahya'ya askerlik yapmaya giden Ümit Besen, ordu evinde bir general tarafından keşfedildi ve Zonguldak Orduevi'ne nakledildi. Askerlikten sonra Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde sahne almaya başladı. Bu kulüplerden birinde Metin Oktay tarafından keşfedildi ve İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye edildi. İstanbul'da ilk kez Köşem Bistro'da çalışmaya başladı.

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1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile ilk plak çalışmalarını yaptı. En çok "Nikah Masası" gibi hit şarkılarıyla tanınan Ümit Besen, 2015 yılında Ajda Pekkan ile bu şarkılarını yeniden seslendirdi. 2016 yılında "Başka" adlı albümünde klasik şarkılarını rock tarzında yeniden yorumladı ve çeşitli sanatçılarla düet yaptı.