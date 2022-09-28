Uluslararası Halk Müzikleri Festivali AKM’de başlıyor

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Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 4-5-6 Ekim tarihlerinde AKM’de. Festival, İspanya’dan Buika, İran’dan Alireza Ghorbani ve Türkiye’den İrfani Türküler konserleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

Alireza Ghorbani, 4 Ekim’de AKM sahnesinde.

İçeriği Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin sanat yönetmeni ise Yavuz Bingöl. Sanatçı, “Yola çıkarken ülkemizin halk müziği konusundaki festival açığını kapatma hedefimiz olduğunu belirtmiştim.

Her sene dünyanın önemli isimlerini müzikseverler ile buluşturuyoruz. Festivalimiz uzun yıllar boyu yaşayacak” dedi.

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Buika, 5 Ekim’de AKM’de.