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Uluslararası Halk Müzikleri Festivali AKM’de başlıyor

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#Uluslararası Halk Müzikleri Festivali#AKM#Yavuz Bingöl
Uluslararası Halk Müzikleri Festivali AKM’de başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 09:42

4. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 4 Ekim’de Atatürk Kültür Merkezi’nde başlıyor. Festivalin sanat yönetmeni Yavuz Bingöl, “Festivalimiz her yıl bir öncekinden daha zenginleşen bir programa sahip” dedi.

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Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 4-5-6 Ekim tarihlerinde AKM’de. Festival, İspanya’dan Buika, İran’dan Alireza Ghorbani ve Türkiye’den İrfani Türküler konserleri ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

Uluslararası Halk Müzikleri Festivali AKM’de başlıyor

Alireza Ghorbani, 4 Ekim’de AKM sahnesinde.

İçeriği Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlanan festivalin sanat yönetmeni ise Yavuz Bingöl. Sanatçı, “Yola çıkarken ülkemizin halk müziği konusundaki festival açığını kapatma hedefimiz olduğunu belirtmiştim.

Her sene dünyanın önemli isimlerini müzikseverler ile buluşturuyoruz. Festivalimiz uzun yıllar boyu yaşayacak” dedi.

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Uluslararası Halk Müzikleri Festivali AKM’de başlıyor

Buika, 5 Ekim’de AKM’de.

 

 

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#Uluslararası Halk Müzikleri Festivali#AKM#Yavuz Bingöl

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