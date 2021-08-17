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Ülker Hızal ve Mustafa Yazıcı dünya evine girdiler
Hitit Seramik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ülker Hızal ve Diler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdiler.
400 seçkin davetlinin olduğu tören, Çırağan Sarayı’nda yapıldı. Gecede Ebru Gündeş sahne alırken, mutlu çift ve davetliler doyasıya eğlendi.
Ülker Hızal’ın gelinliği Zuhair Murad imzalı ve Mustafa Yazıcı’nın damatlık tercihi Loro Piana idi. Muhteşem gecenin tüm organizasyonunu Ceremony Events yaptı.