Uğurtan Sayıner kimdir? Tiyatrocu Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı!
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından Uğurtan Sayıner hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Uğurtan Sayıner kimdir?
Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, sağlık problemleriyle gündeme geliyor. İşte, Tiyatrocu Uğurtan Sayıner'in yaşam öyküsü...
Uğurtan Sayıner, 1944 yılında Samsun'da dünyaya geldi. İktisat fakültesi mezunu olan oyuncu, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı.
Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir cafe - bar işleten sanatçı, İzmit depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kabaktanmı Dudaktanmı - 2012
Yağmurdan Sonra - 2010
İki Koca Adam - 2007
Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006
Sevda Tepesi - 2005
Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005
Falımda Bir Kız Var - 2004
Yazlıkçılar - 1993
Bir Milyara Bir Çocuk - 1990
Bizimkiler - 1989
El Kızı - 1989
Biri Ve Diğerleri - 1987
Perihan Abla - 1986
İstanbul 1979 - 1979
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