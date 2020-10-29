Uğurkan Erez kimdir nereli kaç yaşında?

Uğurkan Erez, pek çok ünlü mankenin yetişmesinde emek sarf etmiştir. Oyunculuk ve modellik ajansına sahip olan Uğurkan Erez'in bu konudaki faaliyetleri devam ediyor.

UĞURKAN EREZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin en iyi kareografı olan Uğurkan Erez; Best Model, Miss Turkey, Elite Model Look gibi önemli organizasyonların vazgeçilmez koreograflarındandır ve moda dünyasına çok sayıda model kazandırmıştır. Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli'nde dünyaya geldi. Eğitimini Şişli Ticari İlimler Akademisi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Daha önce Bugün Ne Giysem, Bu Tarz Benim ve İşte Benim Stilim yarışmalarında; Fox Tv'de yayınlanan Stil Avcıları adlı moda programında Hakan Akkaya ve Demet Şener ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Şimdilerde ise Doya Doya Moda isimli programda yorumculuk yapmaya devam ediyor.