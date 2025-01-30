Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi

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Başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar, Mehmet Özgür’ün paylaştığı ve yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği “Aşkın Dünkü Çocukları”nın galası önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Hülya Avşar, Uğur Yücel’e “Benimle filmde aşk yaşadığın için nasıl hissediyorsun?” sorusunu sordu. Yücel ise esprili bir şekilde şu yanıtı verdi: “Monica Bellucci bekledim. Ama gele gele Hülya geldi.”

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Uğur Yücel’e sarılarak “Benimle aşk yaşadığın için kendini nasıl hissediyorsun?” diye soran Hülya Avşar ’ın o sırada sergilediği mimikler ekip arkadaşlarını güldürdü.14 yıl sonra sinema setine çıkan Hülya Avşar, “Filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkesin kendini bulup eğleneceği ve hüzünleneceği film oldu” dedi.

Uğur Yücel ise “Aşka inanır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk günlük bir şey değildir. Aşk gönül işidir, beklersin. Ben aşka yenik düşen bir adamım. O yüzden de fazla kurcalamayın.”

Jessica MayDerya Şensoy - Derya Baykal - Ferhan ŞensoyYonca Şahinbaş