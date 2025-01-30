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Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi

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#Aşkın Dünkü Çocukları#Uğur Yücel#Hülya Avşar
Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 08:06

Uğur Yücel ve Hülya Avşar’ı buluşturan “Aşkın Dünkü Çocukları”nın galası gerçekleşti. Yücel, Avşar ile rol almayı esprili bir şekilde yorumladı: “Ben Monica Bellucci bekledim. Ama gele gele Hülya geldi.”

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Başrollerini Uğur Yücel, Hülya Avşar, Mehmet Özgür’ün paylaştığı ve yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği “Aşkın Dünkü Çocukları”nın galası önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi


Hülya Avşar, Uğur Yücel’e “Benimle filmde aşk yaşadığın için nasıl hissediyorsun?” sorusunu sordu. Yücel ise esprili bir şekilde şu yanıtı verdi: “Monica Bellucci bekledim. Ama gele gele Hülya geldi.”

Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi

Uğur Yücel’e sarılarak “Benimle aşk yaşadığın için kendini nasıl hissediyorsun?” diye soran Hülya Avşar’ın o sırada sergilediği mimikler ekip arkadaşlarını güldürdü.

AŞKA YENİK DÜŞEN ADAMIM

14 yıl sonra sinema setine çıkan Hülya Avşar, “Filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkesin kendini bulup eğleneceği ve hüzünleneceği film oldu” dedi.

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Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi


Uğur Yücel ise “Aşka inanır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk günlük bir şey değildir. Aşk gönül işidir, beklersin. Ben aşka yenik düşen bir adamım. O yüzden de fazla kurcalamayın.” 

Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi

Jessica May
Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi

Derya Şensoy - Derya Baykal - Ferhan Şensoy
Uğur Yücel: Monica’yı bekledim Hülya geldi

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#Aşkın Dünkü Çocukları#Uğur Yücel#Hülya Avşar

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