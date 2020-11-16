Uğur Şahin kimdir nereli kaç yaşında? Uğur Şahin hakkında merak edilenler

Prof. Dr. Uğur Şahin, Koronavirüs aşısındaki başarısının ardından dünya çapında isminden söz ettiren kişi oldu. Eşi Özlem Türeci ile birlikte Pfizer adlı firma ortaklığında çalışma yürüten Uğur Şahin, koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucuları olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci, tüm dünyanın konuştuğu iki isim oldu. Peki, Uğur Şahin kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

UĞUR ŞAHİN KİMDİR?

BioNTech'in CEO'su olan Prof. Uğur Şahin, aynı zamanda Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'nde çalışıyor.



55 yaşındaki Şahin, daha önce de eşiyle birlikte kurucusu olduğu Ganymed adlı ilaç şirketinin Bilimsel Tavsiye Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu.



İmmünolog ve onkolog olan Şahin, İskenderun'da doğduktan sonra dört yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göçmüştü.



Babası Köln'deki Ford fabrikasında çalışan Şahin'in hayali doktor olmaktı. Bir fabrika işçisinin çocuğu için ulaşması zor bu hayali gerçek kılan Şahin, bugün eşiyle birlikte Almanya'nın en zengin 100 kişisi arasında. İngiliz Telegraph gazetesine göre çift, ilk şirketleri Ganymed'i 1,4 milyar euroya satmıştı.



BioNTech'in piyasa değer ise 20 milyar Euro'yu aştı.

Uğur Şahin'in eşi Özlem Türeci'nin kariyeri ise şu şekilde;

Melanom adı verilen cilt kanserine karşı bir aşı üzerine çalışmalar yürüten Dr. Uğur Şahin’in eşi Dr. Özlem Türeci, firmanın ‘baş tıp görevlisi’ olarak aşının geliştirilmesinde büyük rol oynadı. Prof. Şahin, koronavirüsün yayılması üzerine bu alanda aşı çalışmalarına yöneldi. Şahin, 1996’da Nobel Tıp Ödülü alan İsviçreli bilim insanı Rolf Zinkernagel ile birlikte çalışırken 2008’de BioNTech şirketini kurdu. BioNTech’te bugün 80 civarında bilim insanı kanser üzerine araştırmalar yapıyor.