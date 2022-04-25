Uğur Güneş ve Atilla Kılıç'ın çapkınlık turu

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Bebek'te panik

Aynı dizide rol alan Uğur Güneş ve Atilla Kılıç, önceki gece Bebek'teki Lucca’dan çıkarken görüntülendi. Yanlarında ise sarışın bir kadın vardı. Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular ve kız arkadaşı mekana koşarak geri kaçtı. Mekan içerisinde yaklaşık 10 dakika kalan arkadaşlar, taksinin gelmesiyle yeniden koşar adım mekandan çıktı. Atilla Kılıç aracın önüne, Güneş ve kız arkadaşı ise arka koltuğa geçti. Sarışın güzel görüntü vermemek için yüzünü gizlerken, camını açarak soruları yanıtlayan Uğur Güneş, “Hanımefendi, arkadaşımın arkadaşı. Yanlış bir şey yazmayın” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

Adayı yakacaktık

Survivor’dan elenen Yunus Emre Özden, önceki gece sevgilisi Berisa Gözen’le görüntülendi.

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Soruları yanıtlayan Özden, Survivor’da yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı: “Yasin Obuz, ‘adayı yakacağız, benimle misin’ diye sordu. Ben de ‘seninleyim’ dedim. Çok büyük para cezası ödeyeceğimizi öğrenince vazgeçtik.”

Ayrılık sorusunu yanıtsız bıraktı

Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Umut Evirgen, önceki akşam Asmalımescit’te arkadaşlarıyla eğlendi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde aracına doğru yürüyen Evirgen’e, Serenay Sarıkaya ile ayrıldıkları yönündeki dedikodular soruldu. Konu hakkında yorum yapmayan ünlü işletmeci, “Arkadaşlar iyi geceler” diyerek ayrılık sorusunu yanıtsız bıraktı.

◊ Sayit DURMAZ

Çocuklar gibi şen

Özge Özder, İstanbul Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” festivaline katıldı.

Lütfi Kırdar Kültür Merkezi’nin açık alanında gerçekleşen etkinlikte çocuklarla bir araya gelen Özder, kendi yazdığı ‘Minik Dostlar’ isimli hikâye kitabını ve kedi-köpek mamalarını çocuklara dağıttı. Ünlü oyuncuyu, müzisyen eşi Sinan Güleryüz ve köpekleri Lucy de yalnız bırakmadı. Eşiyle kameraların karşısına geçen oyuncu, “Çocuklar geleceğimiz. Onların şimdiden nasıl bir insan olacakları güzel ülkemizin geleceği için çok önemli” dedi. ◊ Behlül AYDIN

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‘Baba’ya Türkçe plak

Baba filminin şarkısı olan “Godfather”ı Türkçe’ye uyarlayan İlham Gencer ve oğlu Bora Gencer, şarkıyı Babalar Günü’nde müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Şarkının plak formatında çıkacağını belirten Bora Gencer, “Sözleri bana ait bir baba-oğul şarkısı. Babamla birlikte kalıcı ve unutulmayacak bir anımız olacak” diye konuştu.

25 bin kişilik koro

Zara, önceki akşam Ankara Sincan’da sevenleriyle buluştu.

25 bin kişinin akın ettiği konserde alana sığmayan halkın bir kısmı evlerinin balkonundan şarkılara alkışlarıyla eşlik etti. Konserine “Vur Gitsin Beni” şarkısıyla başlayan Zara, konser boyunca en sevilen şarkılarını seslendirdi. “Gönül Dağı”, “Leylim Ley”, “Dilenci” gibi Türk müziğine damga vurmuş şarkılar da büyük alkış aldı.