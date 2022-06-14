Uğur Güneş Bollywood yıldızı oldu

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‘Kanunsuz Topraklar’, ‘Bir Zamanlar Çukurova’, ‘İsimsizler’ ve ‘Diriliş: Ertuğrul’ gibi ünlü birçok dizide rol alan Uğur Güneş, Hintli yıldız Tanya Singh’in radarına girdi.

Hindistan’ın başarılı ses ve film sanatçısı Tanya Singh uzun bir aranın ardından çıkaracağı “Woh Beete Din” şarkısı için İstanbul’a geldi. Sanatçı şarkının klibinde uluslararası alanda da adını duyuran oyuncu Uğur Güneş ile birlikte kamera karşısına geçti.

İSTANBUL’DA AŞK YAŞADILAR

İstanbul’un çeşitli semtlerinde çekilen klipte ikili; yakışıklı bir Türk genci ile güzel Hintli bir kız arasında geçen aşk hikâyesini canlandırdı.

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Sözlerini ünlü yazar, senarist ve söz yazarı Gitanjali Sing’in kaleme aldığı, bestesini Ajit Singh’in üstlendiği şarkının video klibini Hindistan’ın ünlü yönetmeni Prem Raj Soni çekti.

Bollywood tarzında çekilen klipte Hindistan’da birçok ödül alan Sudeep Chatterjee de görüntü yönetmeni olarak yer aldı.

UĞUR İÇİN İSTANBUL'U SEÇTİ

Geçtiğimiz aylarda Dubai’de düzenlenen The Murex d’Or Ödül Töreni’nde ‘uluslararası en iyi oyuncu’ seçilen Uğur Güneş, burada klibin yönetmeni Prem Raj Soni ile tanışıp gelen teklif üzerine bu rolü kabul etti. Güneş’in teklifi kabul etmesinin ardından Tanya Singh, klibi daha önce gelip çok beğendiği İstanbul’da çekme kararı aldı. Klibin Hindistan’daki lansmanına davet edilen Uğur Güneş de önümüzdeki ay ülkeye gidecek.