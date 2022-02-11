Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekon'dan 'iyi ki doğdun' öpücüğü

Haberin Devamı

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla düzenlenen “Afara-Bir Arabesk Müzikali” ile Cahide Palazzo’da sevenleriyle buluştu. Bir döneme damga vuran arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek sahneye aktaran Aslan, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.

Geçmişten günümüze en sevilen arabesk şarkıları seslendiren başarılı oyuncu, repertuvarı kadar kostümleri ve sahne performansı ile de büyük beğeni topladı.





Haberin Devamı

Sema Ergenekon , eşi Uğur Aslan ’ın yeni yaşını dudağından öperek kutladı.Doğum gününde sahneye çıkan Uğur Aslan, yeni yaşını da sevenleriyle birlikte kutladı. Aslan’ı özel gününde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Demet Akbağ, Esra Erol, Bergüzar Korel, Barış Falay, Ebru Şahin, Hüseyin Avni Danyal gibi birçok ünlü isim gecede yer aldı.

Uğur Aslan’la aynı gün doğan Merve Özbey’e de eşi Kenan Koçak pasta sürprizi yaptı.

Uğur Aslan

Celal Can Algül - Derya Şensoy - Erkan ŞenSeray KayaEsra Ronabar - Barış FalayEbru ŞahinDemet AkbağBergüzar KorelMustafa Rahman Tohma - Seren Serengil