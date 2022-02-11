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Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekon'dan 'iyi ki doğdun' öpücüğü

#Uğur Aslan#Afara-Bir Arabesk Müzikali#Sema Ergenekon
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

“Afara-Bir Arabesk Müzikali” ile sevenleriyle buluşan Uğur Aslan, önceki akşam sahnedeydi. Aslan, yeni yaşını da sahnede, sevenleriyle birlikte kutladı.

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Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da rol alan Uğur Aslan, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonuyla düzenlenen “Afara-Bir Arabesk Müzikali” ile Cahide Palazzo’da sevenleriyle buluştu. Bir döneme damga vuran arabesk şarkıları, kendi hayat hikayesiyle birleştirerek sahneye aktaran Aslan, yaklaşık üç saat sahnede kaldı.
Geçmişten günümüze en sevilen arabesk şarkıları seslendiren başarılı oyuncu, repertuvarı kadar kostümleri ve sahne performansı ile de büyük beğeni topladı.

Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Sema Ergenekon, eşi Uğur Aslan’ın yeni yaşını dudağından öperek kutladı.

ÜNLÜ DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Doğum gününde sahneye çıkan Uğur Aslan, yeni yaşını da sevenleriyle birlikte kutladı. Aslan’ı özel gününde yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Demet Akbağ, Esra Erol, Bergüzar Korel, Barış Falay, Ebru Şahin, Hüseyin Avni Danyal gibi birçok ünlü isim gecede yer aldı.

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Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Uğur Aslan’la aynı gün doğan Merve Özbey’e de eşi Kenan Koçak pasta sürprizi yaptı.

Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Uğur Aslan

Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Celal Can Algül - Derya Şensoy - Erkan Şen
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Seray Kaya
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Esra Ronabar - Barış Falay
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Ebru Şahin
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Demet Akbağ
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Bergüzar Korel
Uğur Aslan yeni yaşını sahnede kutladı... Sema Ergenekondan iyi ki doğdun öpücüğü

Mustafa Rahman Tohma - Seren Serengil

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#Uğur Aslan#Afara-Bir Arabesk Müzikali#Sema Ergenekon

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