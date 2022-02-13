Uğur Aslan: Televizyonu ilk kez 15 yaşımda gördüm

Haberin Devamı

Aslan, “Afara”da ailesini, çocukluk dönemini ve yokluk çektiği zamanları anlattığını dile getirdi. Oyuncu, “Küçükken ‘neden bizim yok’ dediğiniz bir şey var mıydı?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Hiç öyle bir hissim olmadı. İnsanın eşyaya olan tutkusu yoksunluk duygusundan kaynaklanıyor, bizim öyle bir yoksunluk duygumuz yoktu. Varlıklı bir arkadaşım vardı. Bir tatilimizde bana dedi ki ‘Senin çocukken favori çizgi filmin hangisiydi?’ Ona ‘Televizyonu 15 yaşında gördüm’ cevabını verdim. Ama arabaya heveslenirdim.”

Aslan, en çok anne ve babasının bugünlerini görmesini istediğini dile getirdi. Oyuncu, hayranlarına ise şu öğüdü verdi: “Canınızı hiçbir şeye sıkmayın. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer, kendiniz olun yeter.”