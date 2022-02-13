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Uğur Aslan: Televizyonu ilk kez 15 yaşımda gördüm

#Uğur Aslan#Yargı#Kanal D
Uğur Aslan: Televizyonu ilk kez 15 yaşımda gördüm

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Eren Komiser’ karakterinin yanı sıra “Afara” isimli müzikalle adından söz ettiren Uğur Aslan, doğum gününde Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar’ın sorularını yanıtladı.

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Aslan, “Afara”da ailesini, çocukluk dönemini ve yokluk çektiği zamanları anlattığını dile getirdi. Oyuncu, “Küçükken ‘neden bizim yok’ dediğiniz bir şey var mıydı?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Hiç öyle bir hissim olmadı. İnsanın eşyaya olan tutkusu yoksunluk duygusundan kaynaklanıyor, bizim öyle bir yoksunluk duygumuz yoktu. Varlıklı bir arkadaşım vardı. Bir tatilimizde bana dedi ki ‘Senin çocukken favori çizgi filmin hangisiydi?’ Ona ‘Televizyonu 15 yaşında gördüm’ cevabını verdim. Ama arabaya heveslenirdim.”

Uğur Aslan: Televizyonu ilk kez 15 yaşımda gördüm

Aslan, en çok anne ve babasının bugünlerini görmesini istediğini dile getirdi. Oyuncu, hayranlarına ise şu öğüdü verdi: “Canınızı hiçbir şeye sıkmayın. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer, kendiniz olun yeter.”

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