Uğur Arda Aydın kimdir, nereli, kaç yaşjnda? Uğur Arda Aydın dizileri ve filmleri

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Uğur Arda Aydın 1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul 'a yerleşmiştir. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İstanbul Şehir Tiyatroları 'nda oynamaya başlamıştır. Ankara 'da başladığı seslendirme çalışmalarını İstanbul 'da sürdürmektedir. Çok sayıda reklam filmi ve ünlüyü seslendirmiştir. Devlet Tiyatroları tarafından repertuvara alınan Köpekler adlı oyunu bulunmaktadır. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur.

Oynadığı diziler şu şekildedir;