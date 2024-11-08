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Uğur Akkuş 'Meğer her şey paraymış, boşanıyorum' demişti... Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Ben 8 ay önce vekaletimi verdim

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma Davası
Uğur Akkuş Meğer her şey paraymış, boşanıyorum demişti... Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Ben 8 ay önce vekaletimi verdim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 16:06

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurmuştu. 'Meğer her şey paraymış' diyen Uğur Akkuş'un ardından Ebru Şallı da sessizliğini bozdu.

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Uğur Akkuş dün akşam eşi Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş “Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış” dedi.

Ebru Şallı, konuyla ilgili sessizliğini Instagram sayfasında bozdu:

İşte Şallı'nın o paylaşımı:

"Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayışlyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafında özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla... Ebru Şallı"

Uğur Akkuş Meğer her şey paraymış, boşanıyorum demişti... Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Ben 8 ay önce vekaletimi verdim

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma Davası

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