Uğur Akkuş 'Meğer her şey paraymış, boşanıyorum' demişti... Ebru Şallı sessizliğini bozdu: Ben 8 ay önce vekaletimi verdim

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Uğur Akkuş dün akşam eşi Ebru Şallı'dan boşanma kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş “Tek sebebi mutsuz olmamdır, ben bu ilişkiyi aşk sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış” dedi.

Ebru Şallı, konuyla ilgili sessizliğini Instagram sayfasında bozdu:

İşte Şallı'nın o paylaşımı:

"Uğur Bey ile 4 yıllık evliliğimizi bitirme kararı aldık. Ben 8 ay önce boşanma vekaletimi avukatlarıma verdim. Dolayışlyla sürecimiz devam ediyordu. Evlilik birliğine saygımdan dolayı sadece boşanmayı onaylamak için sizlere bilgi vermek istedim. Her iki tarafında özelidir. Anlayışınızı rica ederim. Sevgi ve saygılarımla... Ebru Şallı"