×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Uğur Akkuş eski kayınvalidesi ile mahkemelik oldu

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Şefiye Şallı
Uğur Akkuş eski kayınvalidesi ile mahkemelik oldu
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 08:27

Ebru Şallı ile işinsanı Uğur Akkuş, 5 yıl önce evlenmişti. Akkuş, Şallı’ya boşanma davası açtığını duyurmuştu.

Haberin Devamı

Ebru Şallı da boşanacaklarına ilişkin açıklama yapmış ve Uğur Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını itiraf etmişti. Ünlü model, boşanma dilekçesinde bu evliliğin kendisi ve toplum açısından bir fayda sağlamadığını ileri sürmüştü.

DAMADIN İDDİASI

Uğur Akkuş, boşanma aşamasında olduğu Ebru Şallı’nın annesi Şefiye Şallı ile davalık oldu.

Uğur Akkuş eski kayınvalidesi ile mahkemelik oldu

Akkuş, kayınvalidesine Bodrum’da ev aldığını ve yüklü miktarda yatırım amaçlı para gönderdiğini iddia etti. Akkuş ayrıca Şallı’ya açtığı mal paylaşımına yönelik davada delil olması için mahkemeden bunların tespitini talep etti.

Uğur Akkuş’un avukatı tarafından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede “Anne Şallı’ya tapulanmak üzere 1 milyon lira para göndermiştir” dendi.

Haberin Devamı

Uğur Akkuş eski kayınvalidesi ile mahkemelik oldu

HESAPLARI İNCELENSİN

Uğur Akkuş’un avukatı, “Uğur Akkuş, evlendiği 2023’ten boşanma davası tarihine kadar Ebru Şallı ile annesi Şefiye Şallı’ya yatırım yapmak amaçlı para göndermiştir Ebru Şallı’nın annesine gönderdiği banka hareketleri de incelensin” dedi.

Gözden KaçmasınEbru Şallı, Berenin kız arkadaşı ile yemekte: Gelin yanımdaEbru Şallı, Beren'in kız arkadaşı ile yemekte: Gelin yanımdaHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Şefiye Şallı

BAKMADAN GEÇME!