Uğur Akkuş eski kayınvalidesi ile mahkemelik oldu

Ebru Şallı da boşanacaklarına ilişkin açıklama yapmış ve Uğur Akkuş tarafından şiddete maruz kaldığını itiraf etmişti. Ünlü model, boşanma dilekçesinde bu evliliğin kendisi ve toplum açısından bir fayda sağlamadığını ileri sürmüştü.

DAMADIN İDDİASI

Uğur Akkuş, boşanma aşamasında olduğu Ebru Şallı’nın annesi Şefiye Şallı ile davalık oldu.

Akkuş, kayınvalidesine Bodrum’da ev aldığını ve yüklü miktarda yatırım amaçlı para gönderdiğini iddia etti. Akkuş ayrıca Şallı’ya açtığı mal paylaşımına yönelik davada delil olması için mahkemeden bunların tespitini talep etti.

Uğur Akkuş’un avukatı tarafından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dilekçede “Anne Şallı’ya tapulanmak üzere 1 milyon lira para göndermiştir” dendi.

HESAPLARI İNCELENSİN

Uğur Akkuş’un avukatı, “Uğur Akkuş, evlendiği 2023’ten boşanma davası tarihine kadar Ebru Şallı ile annesi Şefiye Şallı’ya yatırım yapmak amaçlı para göndermiştir Ebru Şallı’nın annesine gönderdiği banka hareketleri de incelensin” dedi.