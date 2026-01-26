Yeni gelişmeler yaşandı... Ufuk Özkan'ın sağlık durumu nasıl?

Haberin Devamı

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu, uzman hekimler tarafından yakın takibe alındı.

Ünlü oyuncunun tedavi sürecine ilişkin kamuoyu bilgilendirdi.

Tedavi süreci 2023'te başladı



Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan'ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti.

Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi.

Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı Ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı.

Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

Gerekli bilgilendirme yapıldı



Özkan'ın 10 Ocak 2026 tarihinde, önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastaneye yeniden başvurduğunu belirten doktoru, "Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır" dedi.



Süreç devam ediyor



Açıklamada, "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi..

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Donör arayışı devam ederken, hastamız'ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun şartlar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir."



Üç donör adayı tıbbi olarak değerlendiriliyor

Ufuk Özkan için çok sayıda donör başvurusu olduğu ancak 3 adayın uyumlu olduğu belirtildi. Bu üç aday heyet incelemelerin ardından sürece dahil olacak.



Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Şu anki değerlendirmeler tamamen tıbbi süreçlerle ilgilidir. Hocalarımızın yaptığı değerlendirmeler sonucunda, bu üç donör adayının tıbbi olarak uygun olabileceği belirlenmiştir. Ancak henüz donör seçimiyle ilgili kesin bir karar verilmemiş ve yasal süreçler tamamlanmamıştır. Bu nedenle donör adayının ismini açıklamak için henüz erkendir. Süreç netleştiğinde kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Endikasyona, yani hastanın o andaki durumuna organ nakli ekibi karar verecektir. Hastanın aciliyet durumuna göre hareket edilecektir. Tıbbi ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra, Ufuk Özkan'ın tıbbi durumunun nakil için uygun olması halinde son değerlendirmeler yapılacak ve ameliyat planı oluşturulacaktır."



"Süreç devam ediyor, umudumuz tam"



Kardeş Umut Özkan, "Birçok kez açıklamalar yaptım. Hocalarımız, zaten kıymetli hocalarımız, gerekli açıklamaları yaptı. Süreç devam ediyor. İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve yeniden sahnelere döner diye umut ediyorum" dedi.