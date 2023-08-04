×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ufuk Özkan'dan güzel haber...Doktoru paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Ufuk Özkan#Siroz#Siroz Hastalığı
Ufuk Özkandan güzel haber...Doktoru paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 22:37

Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Haberin Devamı

Ufuk Özkan, bugün hastaneden taburcu oldu. Tedavisini üstlenen doktoru güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile verdi.

Ufuk Özkandan güzel haber...Doktoru paylaştı


"Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum🍀"

Gözden KaçmasınOyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkiliOyuncu Ufuk Özkan ile gündeme geldi: 7 soruda karaciğer yağlanması... 'Salgın gibi önlenemez şekilde artıyor, yanlış beslenme çok etkili'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ufuk Özkan#Siroz#Siroz Hastalığı

BAKMADAN GEÇME!