Ufuk Özkan zor günleri atlattı... 'O bekleyişi unutmayacağız'

#Ufuk Özkan#Umut Özkan#Karaciğer Nakli
Ufuk Özkan zor günleri atlattı... O bekleyişi unutmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:49

Karaciğer nakli olan Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan sosyal medyada yaşadıkları zor günleri anlatan duygusal bir paylaşım yaptı.

Umut Özkan, ameliyat sabahı çekilen ve hafızalardan silinmeyecek o kareleri şu sözlerle paylaştı: “Abimin hastalığı sürecinde çok korktuğumuz, umutsuzluğa kapıldığımız anlar oldu. Yüreğimiz daraldı, gözlerimiz doldu. Ama şükürler olsun ki dualarınız bizim muhafızımız oldu. Bizi ayakta tutan, içimize güç veren, umudu yeniden yeşerten hep o dualardı. Ufuk abimle ve Salih kardeşimizle ameliyata girmeden önce yaşadığımız o sessiz bekleyişi, kapı önündeki heyecanı ve ameliyat sonrasında aldığımız o derin nefesi, gözlerimizde biriken şükür yaşlarını asla unutmayacağız. O anlar artık geride kaldı belki ama bizler için tarifsiz bir sevgi ve dayanışma olarak kalacak.”

Ufuk Özkan zor günleri atlattı... O bekleyişi unutmayacağız

#Ufuk Özkan#Umut Özkan#Karaciğer Nakli

