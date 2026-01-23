×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA SAÄžLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Ufuk Özkan için donör bulundu mu? KardeÅŸinden açÄ±klama...

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ufuk Özkan#Umut Özkan#KaraciÄŸer Nakli
Ufuk Ã–zkan iÃ§in donÃ¶r bulundu mu KardeÅŸinden aÃ§Ä±klama...
OluÅŸturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 13:02

2023 yÄ±lÄ±ndan beri karaciÄŸer yetmezliÄŸi ile mÃ¼cadele eden ve nakil bekleyen Ufuk Ã–zkan'Ä±n hastanedeki tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.Ã–zkan iÃ§in sanat dÃ¼nyasÄ± seferber olurken, Ã¶nce Serpil Ã‡akmaklÄ± ardÄ±ndan da Sevim Emre, Ã¼nlÃ¼ oyuncu iÃ§in aranan donÃ¶rÃ¼n bulunduÄŸunu duyurdu. Ufuk Ã–zkan'Ä±n kardeÅŸi Umut Ã–zkan ise 'benim dÄ±ÅŸÄ±mda hiÃ§bir paylaÅŸÄ±ma itibar etmeyin' dedi.

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅžTE UMUT Ã–ZKAN'IN PAYLAÅžIMI:

"Abim Ã¼zerinden, benim yapacaÄŸÄ±m resmi paylaÅŸÄ±mlar dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan hiÃ§bir habere itibar etmeyiniz.
Åžu an itibarÄ±yla netleÅŸmiÅŸ bir donÃ¶r adayÄ± bulunmamaktadÄ±r.
GerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ±, teyitsiz ve izinsiz yapÄ±lan bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlar, hem toplumu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmekte hem de devam eden tÄ±bbi ve hukuki sÃ¼reci doÄŸrudan zorlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. ,
Organ nakli sÃ¼reci, belirli etik kurallar ve yasal prosedÃ¼rler Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olup, kamuoyunda oluÅŸturulan yanlÄ±ÅŸ algÄ±lar sÃ¼recin saÄŸlÄ±klÄ± ilerlemesine zarar vermektedir.
Bu nedenle, abimle ilgili yapÄ±lacak bilgilendirmeler yalnÄ±zca benim tarafÄ±mdan ve resmi kanallardan paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Aksi yÃ¶nde yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar hakkÄ±nda gerekli hukuki ve idari baÅŸvurular tarafÄ±mÄ±zca yapÄ±lmaktadÄ±r.
Hassasiyet gÃ¶steren ve sÃ¼rece saygÄ± duyan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim."
Â

Ufuk Ã–zkan iÃ§in donÃ¶r bulundu mu KardeÅŸinden aÃ§Ä±klama...

Gözden KaçmasÄ±nKritik sÃ¼reÃ§ devam ediyor... Ufuk Ã–zkanÄ±n influenza A testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±Kritik süreç devam ediyor... Ufuk Özkan'Ä±n influenza A testleri pozitif çÄ±ktÄ±Haberi görüntüle

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Ufuk Özkan#Umut Özkan#KaraciÄŸer Nakli

BAKMADAN GEÇME!