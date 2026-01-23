Ufuk Ã–zkan iÃ§in donÃ¶r bulundu mu KardeÅŸinden aÃ§Ä±klama...

Haberin DevamÄ±

Ä°ÅžTE UMUT Ã–ZKAN'IN PAYLAÅžIMI:

"Abim Ã¼zerinden, benim yapacaÄŸÄ±m resmi paylaÅŸÄ±mlar dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan hiÃ§bir habere itibar etmeyiniz.

Åžu an itibarÄ±yla netleÅŸmiÅŸ bir donÃ¶r adayÄ± bulunmamaktadÄ±r.

GerÃ§eÄŸe aykÄ±rÄ±, teyitsiz ve izinsiz yapÄ±lan bu tÃ¼r paylaÅŸÄ±mlar, hem toplumu yanlÄ±ÅŸ bilgilendirmekte hem de devam eden tÄ±bbi ve hukuki sÃ¼reci doÄŸrudan zorlaÅŸtÄ±rmaktadÄ±r. ,

Organ nakli sÃ¼reci, belirli etik kurallar ve yasal prosedÃ¼rler Ã§erÃ§evesinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmekte olup, kamuoyunda oluÅŸturulan yanlÄ±ÅŸ algÄ±lar sÃ¼recin saÄŸlÄ±klÄ± ilerlemesine zarar vermektedir.

Bu nedenle, abimle ilgili yapÄ±lacak bilgilendirmeler yalnÄ±zca benim tarafÄ±mdan ve resmi kanallardan paylaÅŸÄ±lacaktÄ±r. Aksi yÃ¶nde yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mlar hakkÄ±nda gerekli hukuki ve idari baÅŸvurular tarafÄ±mÄ±zca yapÄ±lmaktadÄ±r.

Hassasiyet gÃ¶steren ve sÃ¼rece saygÄ± duyan herkese teÅŸekkÃ¼r ederim."

