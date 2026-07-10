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Ufuk Özkan, “Artık çok iyiyim. Bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım ‘Artık çalışabilecek durumdasın’ dediler. Ben de hemen reklam filmi çektim” dedi.

Ekranlara dönmeye hazırladığını belirten ünlü oyuncu “Çok sevdiğim yarışma programlarıyla ilgili bir sürprizimiz var. Bir yarışma programı için anlaşma yapmak üzereyiz” diye konuştu.