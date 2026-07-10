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Ufuk Özkan: Artık çok iyiyim

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#Ufuk Özkan#Sağlık#Yarışma Programları
Ufuk Özkan: Artık çok iyiyim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2026 07:53

Ufuk Özkan sağlığına kavuştu. Oyuncu reklam yüzü olduğu Masko Mobilyacılar Sitesi’nin davetinde konuştu.

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Ufuk Özkan, “Artık çok iyiyim. Bir hastalık geçirdim ve 5 aydır her gün daha iyiye gidiyorum. Doktorlarım ‘Artık çalışabilecek durumdasın’ dediler. Ben de hemen reklam filmi çektim” dedi.

Ufuk Özkan: Artık çok iyiyim


Ekranlara dönmeye hazırladığını belirten ünlü oyuncu “Çok sevdiğim yarışma programlarıyla ilgili bir sürprizimiz var. Bir yarışma programı için anlaşma yapmak üzereyiz” diye konuştu.

 

 

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#Ufuk Özkan#Sağlık#Yarışma Programları

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