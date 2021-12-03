Ufuk Kaplan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Ufuk Kaplan 1 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
- Yasak Elma TV dizisi, 2020
- Gölgedekiler, TV dizisi, 2014
- Hayat Dediğin,TV dizisi, 2013
- Bizim Okul, TV dizisi, 2013
- Yaseminli Yuva, TV dizisi, 2011
- Nuri (konuk oyuncu), TV dizisi, 2011
- Kirli Oyunlar, TV filmi, 2011
- Albatrosun Yolculuğu, sinema filmi, 2010
- Aşk-ı Memnu, TV dizisi, 2008-10
- Suna, sinema filmi, 2007
- Yağmurdan Sonra, TV dizisi, 2006
- Doktorlar, TV dizisi, 2006-08
- Tadımız Kaçmasın, TV dizisi, 2005
- Beşinci Boyut, TV dizisi, 2005
- Büyük Buluşma, TV dizisi, 2004-05
- Sırlar Dünyası / Sır Kapısı, TV dizisi, 2002
- En Son Babalar Duyar, TV dizisi, 2002