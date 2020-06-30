Merve Bayraktar, eşinin mesajlarını ifşa etmesinin ardından biyografisi ile merak edildi. İhanet ile karşılaştığını paylaşımlarında ifade eden Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın özür mesajlarını da yayımladı. Peki, Ufuk Bayraktar ve eşi Merve Bayraktar kimdir? İşte,o isimler hakkında detaylı bilglier

MERVE BAYRAKTAR KİMDİR?

Hakkında pek fazla bilgi bulunmayan Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktardan Efe Cevahir Bayraktar adında erkek çocuğuna sahiptir. Ufuk Bayraktar'ın biyografisi ise şu şekilde;

Ufuk Bayraktar, 12 Eylül 1981 tarihinde dünyaya geldi. Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı.

Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin "Bekleme Odası" ile "Kader" adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın "İklimler", Semih Kaplanoğlu'nun "Yumurta", Cemal Şan'ın "Ali'nin Sekiz Günü" ve Feo Aladağ'ın "Ayrılık" adlı filmlerinde rol aldı.

Ufuk Bayraktar asıl çıkışını ise atv'de yayınlanan Ezel dizisiyle yaptı. Usta oyuncu Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktar, performansıyla adından söz ettirdi.

Dönem projelerinde yer alan Ufuk Bayraktar, Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin' de Dağıtsanlı karakterine hayat verdi.

Ufuk Bayraktar, 2019'da, 11 yıl önce karıştığı bir kavgada babasına ait ruhsatsız silahı üzerinde bulundurduğu için yargılandığı davadan hapis cezası almıştı.

Zeki Demirkubuz'un Kader filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan oyuncu, gişe rekortmeni Dağ filmiyle de adından söz ettirmişti.