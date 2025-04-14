'Üçüncü çocuğu istiyoruz'

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Berfu Yenenler 30’uncu yaşını geçen akşam Maslak 1453’te bulunan Acolar Ocakbaşı’nda kutladı. Yenenler, eşi Eser Yenenler’in kendisi için dövme yaptırdığını söyledi: “Çok romantik bir hediye oldu.” Eser Yenenler ise “Kar tanesi anlamına gelen Berfu ismini temsil eden bir dövme yaptırdım” dedi.



Kuzey ve Mete adında iki çocuğu bulunan çiftten Berfu Yenenler, “Ben üçüncü çocuğu istiyorum” derken Eser Yenenler de “Berfu Hanım istiyorsa ben de istiyorum. Kız çocuğu olan arkadaşlarımız çok farklı bir duygulardan bahsediyor. Arada bir yükseliyoruz biz de ama bir erkek daha gelirse o mücadeleye de hazırım” açıklamasını yaptı.



BİRAZ AYRI KALALIM



Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’tan oluşan “3 Adam” hakkında “Arkadaşlık devam sadece işler ayrı. 15 sene birlikte çalıştık biraz ayrı kalalım” dedi.

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Ekip partinin ardından eğlenceye Cahide Palazzo’da devam etti. Oğuzhan Koç mekanda sahneye çıkan Gülşen’le düet de yaptı.

Asıl mesleğim babalıkmış



Berkay Şahin, geceye arkadaşı Elif Buse Doğan ile katıldı. Şahin, eşi Özlem Ada Şahin ve kızlarıyla 22 günlük bir tatilden döndüklerini belirtti...

“Çok güzeldi ama bir o kadar da zordu. Asıl mesleğimin babalık olduğunu anladım. Bu arada eşim ‘Tamam’ derse üçüncü çocuk da olur, dört de... Biz hanım köylüyüz, o ne derse uyarız.”

'Gelmemiz hediye'



Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı çifti de partiye katıldı. Koç, hediye sorularına şu yanıtı verdi:

“Biz hediye getirmedik. Ama gelmemiz zaten bir hediye.” “Sevgilinizle düet yapar mısınız?” sorusuna Subaşı “Benim sesim güzel değil, herkes işini yapmalı” yanıtını verirken Koç da “Çok isterim ama Hazal kendi işini çok güzel yapıyor. Hazal şahane bir oyuncu. Yazdığımız bir projede yer alması harika olur” dedi. Oğuzhan Koç ayrıca sevgilisine çiçek de aldı.

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