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Üçüncü bebek yolda! Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Turan#Aslıhan Turan#Hamza Arda Turan
Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 07:58

Türk futbolunun yıldız ismi Arda Turan, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor! Eşi Aslıhan Turan, 6 haftalık hamile.

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Her fırsatta beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Turan, hayaline yaklaşıyor... 2018 yılında nikâh masasına oturan çift, üçüncü kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Mutlu evliliklerini 2018’de dünyaya gelen Hamza Arda ve 2020’de dünyaya gelen Asil Aslan’la taçlandıran Turan çifti, büyük bir heyecan yaşıyor.

Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Başarılarla dolu futbol kariyerini noktaladıktan sonra, antrenörlük eğitimi alarak Eyüpspor’un başına geçen Arda Turan’ın eşinden hamilelik haberini alınca mutluluktan havalara uçtuğunu öğrendim.
Instagram’daki 340 bin, YouTube’da 137 bin takipçisiyle sosyal medyanın etkin isimlerinden olan Aslıhan Turan, Asil Aslan’ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, sağlık nedenleriyle bu özlemi için beklemek zorunda kalmıştı. Şimdi Allah gönüllerine göre vermiş; sağlıkla kucaklarına almalarını diliyorum...

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‘Amenna’ çıktı!
Daha önce yapmış olduğu cover ile adından sıkça söz ettiren genç şarkıcı Ays’ın yeni teklisi “Amenna”, Sofa Voice etiketiyle Ays YouTube kanalında ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Sözü ve müziği Ays, yani Ayşe Yayla, düzenlemesi ise İranlı ünlü aranjör Soheil Khodabandeh imzası taşıyan şarkı, kısa sürede büyük beğeni topladı. Ays, bu kez de yeni klibini iki farklı mekân ve üç farklı konsept yaparak genç yönetmen Umut Kumral Devecioğlu’na emanet etti.

Mezuniyet coşkusu
Tarabya İngiliz Okulları – TBS, kuruluşunun 10’uncu yılında mezunlarına coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi.
Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Nurdeniz Tunçer
Horizon Grup - Tarabya İngiliz Okulları’nın kurucusu Mehmet Gültekin ve eşi Emel Gültekin’in ev sahipliğinde, İngiliz Konsolosluğu bahçesinde gerçekleşen mezuniyet töreninde, öğrenciler ve aileleri ile iş ve cemiyet hayatından konuklar bir araya geldi.
Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Gülten Süzer-Chris Gaunt
Törende, HRH Edinburgh Dükü Prens Edward, 2023 mezunlarına hitaben özel bir mektup göndererek, başarılarını kutladı.
Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...


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Almanya’da Türk rüzgârı
Chamay markasının yurtdışındaki ilk mağazası, Almanya’nın moda merkezi kabul edilen Düsseldorf’ta yapılan özel davetle açıldı.

Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Davete en sahipliği yapan markanın kurucusu ve kreatif direktörü Birgül Ergün, defile sonrası modellerle poz verdi. Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin ve Almanya’nın popüler influencer’larının katıldığı açılış davetinde Chamay’ın “Ceremony 2023” koleksiyonu özel bir defileyle sunuldu.

Centilmenlerin daveti
Smile Hair Clinic’in kurucu ortakları Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Gökay Bilgin tarafından, centilmen yaşam tarzından ilham alınarak oluşturulan “Gentlemen Squad” markası, ilk etkinliğini gerçekleştirdi.

Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Kalıcı dostluklar kurulabilmesi ve rafine zevklerin paylaşılması amacıyla hayata geçirilen Gentlemen Squad davetine iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.
Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Ömer-Mine Atakan
Gentlemen Squad’ın ilk buluşması, Pernod Ricard ile gastronomi yazarı, yeme-içme uzmanı Oğul Türkkan’ın ev sahipliğinde Scarlet Etiler’de gerçekleştirildi.
Üçüncü bebek yolda Arda-Aslıhan Turan çiftinin büyük heyecanı...

Anıl Köprülü

 

 

 

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#Arda Turan#Aslıhan Turan#Hamza Arda Turan

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