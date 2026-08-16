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Üç takım aynı masada

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#Ergin Ataman#Nerede Görüldüler#ÇEŞME
Üç takım aynı masada
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 08:31

Basketbol koçu Ergin Ataman, eşi Berna Ataman ve oğlu Sarp’la çıktığı Çeşme tatiline devam ediyor.

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Ataman çifti önceki gün Çiftlikköy’deki Fun Beach’te oğullarının arkadaşlarıyla yemek yedi. Ergin Ataman masada spor konuşulduğunu belirterek “Şu an masada iki Fenerli, iki Beşiktaşlı, iki de Galatasaraylı var” dedi.

Ünlü teknik adam, tatilini yakında noktalayacağını da söyledi: “Pazartesi İstanbul’a döneceğiz, Milli Basketbol Takımı’nın çalışmalarına başlayacağız inşallah.”

NEREDE GÖRÜLDÜLER

İrem Derici, Kanyon AVM’deki Zuhal Müzik’te, arkadaşıyla sohbet ederken...

◊ Gökhan Türkmen, Harbiye Açıkhava’da, kızlarıyla beraber kulise girerken...

◊ Ayşe Hatun Önal, Maslak Oto Sanayi’de, aracının motoruna baktırırken...

◊ Eser Yenerler, Alaçatı’da, eşi Berfu Yenenler’le beraber dondurma alırken...

◊ Yonca Evcimik, Bodrum Bitez sahilinde, ablası ve arkadaşıyla öğle yemeği siparişi verirken...

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◊ Emrah, Bodrum Günay sahnesinde, ekibiyle
prova yaparken...

◊ Hande Erçel, Etiler Casita’da, arkadaşıyla
mantı yerken...

◊ Melek Baykal, Bodrum Gölköy’de,
pazar
alışverişi yaparken...

◊ Uraz Kaygılaroğlu, Bağdat Caddesi’ndeki Penguen Kitabevi’nde, kızıyla beraber kitapları incelerken...

◊ Esra Erol, Çeşme Port Alaçatı’da, ailesiyle kahvaltı yaparken...

 

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#Ergin Ataman#Nerede Görüldüler#ÇEŞME

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