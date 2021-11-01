Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç kimdir, kaç yaşında, nereli? Ekin Koç dizileri ve filmleri

Haberin Devamı

Çekimleri İstanbul’un farklı semtlerinde gerçekleştirilen Üç Kuruş’un oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri komiser Efe rolüyle Ekin Koç oldu. Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz oluyor. Üç Kuruş fragmanı ile birlikte merak edilen Ekin Koç kimdir, kaç, yaşında, nereli? İşte, Üç Kuruş’un Efe’si Ekin Koç dizileri ve filmleri haberimizde...

EKİN KOÇ KİMDİR?

Tam adı İsmet Ekin Koç olan başarılı oyuncu Antalya’da doğdu. Lise eğitiminin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimine devam etti. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde Altan Gördüm'den oyunculuk eğitimi aldı.

Oyuncu olarak ilk kez 2013'te Sana Bir Sır Vereceğim isimli dizide yer aldı. Dizide ''Tilki'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 29 bölüm sürmüştür ve o dönem büyük hayran kitlesi elde etmiştir.

Haberin Devamı

2014 yılında Benim Adım Gültepe dizisinde ''Seyfi'' karakterini canlandırmıştır. Dizi 8 bölüm sürmüştür.

2015'te başrolünü Neslihan Atagül ile paylaştığı Senden Bana Kalan filminde oynayarak ilk beyaz perde tecrübesini yaşadı.

Ekin Koç 20. yüzyıl edebiyatının önemli eserlerinden biri kabul edilen, Kurban Said'in yazmış olduğu Ali ve Nino eserinden uyarlanan Ali ve Nino filminde "Mehmed" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu filmde Halit Ergenç'le birlikte rol almıştır.

Kasım 2015'te Star TV'te yayınlanmaya başlayan, dönemin en büyük bütçeli projelerinden biri olan ve 50'den fazla ülkeye satılan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Osmanlı Padişahı I. Ahmed karakterini canlandırmış; Beren Saat, Hülya Avşar gibi isimlerle başrolü paylaşmıştır. Dizide 26 bölüm yer almıştır.

Ardından BluTV özel dizisi olan 7 Yüz dizisinin bir bölümünde Pınar Göktaş ile başrolü paylaşmıştır.

Kariyerine Hayat Sırları dizisi ile devam etti. Hazar Ergüçlü ve ile birlikte rol aldığı bu yapım 11 bölüm sürdü.

BluTV özel dizisi Bozkır’da Nuri Pamir isimli bir polisi canlandırmıştır. Yiğit Özşener ile başrolü paylaştığı bu yapımın ikinci sezonu bekleniyor. Dizinin ilk sezonu 10 bölümdür.

Bizim İçin Şampiyon filmiyle beraber yeniden sinemada boy göstermiştir. Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan ile başrolü paylaştığı bu film büyük başarılara imza atmış ve 2.578.074 kişilik gişesiyle beraber yılın en fazla izlenen filmlerinden biri olmuştur.

Haberin Devamı

ABD'nin reyting rekortmeni ve HBO dizilerinden biri olan Succession'a konuk olarak, dizinin 9.bölümünde bir iş insanının ''Kadir'' isimli danışmanını canlandırdı.

2020 yılında ise TRT 1'de başlayan ve reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşmış ve Ahmed Sencer'i canlandırmıştır. Bu dizide ise Sevda Erginci ile partner olmuştur. Dizinin 2. sezonunda senaryo değişikliği nedeniyle tüm oyuncularla birlikte diziden ayrıldı. Dizide ilk sezonun tamamı olan 34 bölüm rol almıştır.

Haberin Devamı

2021 yılında "Okul Tıraşı" filminde başrol olarak yer aldı. Film yurtdışından birçok ödül kazanmıştır.

2021 yılında ödüllü yönetmen Emin Alper'in Balkaya isimli festival filminde başrol olarak yer almıştır.

2021 yılında Ay Yapım imzalı dizi, Üç Kuruş dizisinde "Efe" olarak başrolde yer alacaktır.