Üç koca yıl geçti sensiz... Öyle bir dokunmuşsun ki hepimize!

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Alişan, kardeşi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Selçuk Tektaş'ı 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Tektaş'ın ani ölümü ailesini ve dostlarını yasa boğmuştu.

Kardeşine duyduğu özlemi sık sık dile getiren Alişan, Selçuk Tektaş'ı vefatının 3'üncü yıl dönümünde andı.

'ÜÇ KOCA YIL GEÇTİ SENSİZ'

Sosyal medya hesabından yıllar önce çekilmiş fotoğrafları yayınlayan ünlü türkücü altına şu notu düştü;

"3 koca yıl geçti sensiz… Tam da bu geceydi… 21 Temmuz 2021… Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um... Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına, kardeş, oğul, eş, baba, abi, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor... Ben de her defasında 'Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş' diyorum içimden… Hayatta değil ama hala benim göğsümü kabartıyor, hala dua alıyor herkesten şükürler olsun diyorum. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edeceğim... Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın. Seni çok özledim, özledik... Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip, cennetiyle mükafatlandırsın İnşallah."